苏林总书记出席越南共产党博物馆建设项目开工仪式

为庆祝越南共产党建党96周年（1930年2月3日—2026年2月3日）及越共第十四次全国代表大会取得圆满成功，2月3日上午，越共中央办公厅在河内隆重举行越南共产党博物馆建设项目开工仪式。



越共中央总书记苏林、政府总理范明政、中央书记处常务书记陈锦秀等各位领导以及原领导同志出席开工仪式。



越共中央办公厅副主任武成兴在开工仪式上发表讲话时强调，这是一项具有特别重要意义的事件，体现了对党在过去96年光辉、壮丽历程的深切敬重。



越共中央总书记苏林、政府总理范明政出席越南共产党博物馆建设项目开工仪式。图自越通社

越共中央办公厅副主任武成兴指出，越南共产党博物馆不仅被确定为保存、维护和展示党无价历史资料与文献的场所，还必须成为一个能够真实、生动地传达和反映党与民族光辉革命历程的地方。它是教育革命传统的“红色地址”，有助于增强干部、党员和人民，特别是年轻一代的信心、理想和革命道德；同时也是向国际友人介绍越南共产党的历史、角色，以及其对全球民族解放革命事业所做出巨大贡献的窗口。



2025年12月12日，越共中央政治局同意通过了越南共产党博物馆的规划设想与建筑方案。该方案源于越南文化中根深蒂固、紧密相连的“村-国”传统价值，并以竹丛、渡口等为典型特征。该建筑工程展现了越南在进入新纪元中的智慧与自主渴望。



其建筑形态象征着“崛起之钢垒”，并与数字技术相结合，打造出世界顶级的现代智能博物馆。这深刻且强有力地表达了全民族大团结精神，以及在建设和坚决捍卫民族“独立—自由—幸福”历程中，党与人民之间的血肉联系。



越南共产党博物馆预计于2029年第二季度投入运营，并计划在2030年2月3日建党100周年之际举行落成典礼，正式对外开放迎接游客参观。（完）