苏林总书记出席“越南共产党—第十四次全国代表大会”专题网站开通仪式

越共中央总书记苏林出席仪式并发表指导讲话。



在仪式上，越共中央委员、《人民报》总编辑、中央宣教与群众工作部副部长、越南记者协会主席黎国明指出，第十四次全国代表大会是全党、全民、全军的重大政治事件，对国家建设和保卫事业在新阶段的发展具有战略意义。通过该专题网站，《人民报》继续彰显作为骨干媒体的地位，堪称党、国家和人民的喉舌。专题网站不仅将及时、准确、全面反映大会各项活动，还将应用现代技术增强与公众互动，保存党的宝贵历史资料。同时，这一平台也是现代化数字化工具，有助于传播党的革新思想，动员全民智慧参与大会文件起草工作，充分体现党顺应数字时代的姿态，彰显越南在国际舞台上的革新与活力。



黎国明强调，《人民报》承诺在大会召开前、中、后持续维护并发展该专题网站，使之成为记录越南共产党历史的宝贵数字档案库。建设这一专门服务大会的电子信息平台，对于宣传大会精神、广泛传播大会内容、形成全党全民全军的思想与行动统一，激发爱国精神、自力更生意志和建设繁荣强盛国家的渴望，具有重要意义。



苏林在讲话中强调，该网站必须成为更新大会日程、内容、文件、成果的权威渠道，同时发布新闻通稿、问答资料、图表、图片和视频，确保准确、及时、易懂，发挥舆论导向作用，增强联系与互动。



苏林指出，在数据爆炸的时代，争夺信任之战就是真理之战。敌对势力和机会分子利用网络空间歪曲事实、制造怀疑、分裂团结。在这种背景下，主流信息必须成为“靠山”。因此，该网站要成为思想文化战线上的锐利武器：快而不急，稳而不慢，简洁有力，坚定而富有人文精神。



为确保高效运作，苏林提出六项核心要求：严格信息纪律；准确及时；安全保密；协调顺畅；注重对外；以积极压倒消极，并将其视为网站的“运作准则”。



苏林要求，所有内容必须紧扣党中央、政治局、书记处及有关机关的指示，绝不能主观推测，不得泄密或疏漏。要制定明确的发布计划；同步推出文件、图表和视频；同时供给媒体、数字平台和对外渠道；坚持“准、全、快、简、优”的标准。网站须实行多层保密，全天候监测，预设应对攻击、冒充、篡改的方案，并做好服务器、内容和人力的备用，确保“不掉线”，避免陷入被动。



苏林还要求保持中央宣教与群众工作部、党中央办公厅、文化体育旅游部与新闻媒体、各部委和地方之间的顺畅衔接；统一对外发声；快速回应舆论关切；共享信息资源和规范术语，避免差错。



苏林指出，要准备好为外国记者服务的信息包，提供简洁、规范的解读资料；及时回应，符合国际惯例；为各国朋友准确了解越南党和国家的路线政策创造便利。要主动创造正面议题、讲述生动故事、提供有说服力的数据；广泛传播党建、经济社会发展和国防安全的典型经验；同时用科学逻辑、确凿证据和冷静态度坚决驳斥错误言论。



苏林总书记同与会代表合影。图自越通社

苏林强调，对干部党员而言，该网站是大会期间的“电子手册”：涵盖日程安排、信息规程、共享资料、内部宣传指引和保密须知。对人民群众而言，这是一个“可信赖的平台”，帮助他们接触大会文件、关注政策讨论，明确公民在贯彻决议中的权利、义务和责任。对海外侨胞和国际友人而言，这里是“越南之窗”，展示一个革新、自律、文明、主动融入的越南，作为国际社会的可靠伙伴和负责任成员。网站还应发挥数据与科技优势，每条新闻附带原始数据及相关法规链接，每个数字注明来源，每个重要信息设简版和全版，以满足不同受众需求。



他希望，每一位记者、编辑、技术人员、数据专家和网络安全专家都要成为信息战线上的“战士”，以坚定的政治立场、纯正的职业道德、现代的数字技能、专业的作风和严明的纪律为基础，圆满完成任务，坚持不懈捍卫党的思想根基。



苏林坚信，在整个政治体系的协调配合下，在参谋机构和服务单位的主动、专业努力下，在新闻媒体的同行支持以及广大同胞的信任与拥护下，该网站一定能够圆满完成使命，成为权威信息源、思想文化战线上的锐利武器，以及连接大会与人民的牢固桥梁。



在仪式上，苏林与党和国家领导同志共同按下按钮，正式开通“越南共产党—第十四次全国代表大会”专题网站。



该网站由《人民报》建设，旨在及时、全面提供第十四次全国代表大会相关活动的权威信息。这一重大政治事件对国家建设与发展事业在新时代具有战略意义。网站每日更新，信息源自权威机关，面向干部、党员、各阶层人民和海外侨胞。



网站设有多个栏目：迎接越共十四大；党的光辉历程；回顾十三大任期；为十四大文件草案建言献策；苏林总书记的文章与讲话；党的规章与指引；多媒体信息等。同时，首次为党的专题网站引入人工智能搜索工具（聊天机器人）、历代党领导人互动地图等现代化功能。（完）