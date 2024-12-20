苏林总书记出席越南人民军建军80周年和全民国防日35周年庆典

12月20日上午，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会、中央军委、国防部在河内隆重举行越南人民军建军80周年（1944年12月22日—2024年12月22日）、全民国防日35周年（1989年12月22日——2024年12月22日）庆典。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席并发表演讲。

在庆典举行前，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会、中央军委、国防部代表团已前往胡志明主席陵敬献花圈，瞻仰胡志明主席遗容，并在河内北山路英雄烈士纪念碑前敬香缅怀英烈。

苏林总书记在庆典上发表演讲时强调，越南人民军来自人民，为人民而战斗，为人民服务，保持与人民血肉联系，军队始终随时随地与人民群众同甘共苦；是自然灾害抢险救灾工作、防治疾病、搜救等工作中的主要力量和率先带头力量。

近年来，军队已紧跟、认真和有效落实新时期内党的军事和国防任务 ，下决心朝着精、简、强方针调整和组织力量，为建设革命、正规、精锐、现代的人民军打下坚实基础。

国防工业迈出新发展步伐，把握制造技术，成功生产多种新的、现代的武器和装备，多种两用产品，为现代化军队做出贡献，为国家工业化、现代化事业做出积极贡献。

国际一体化和国防对外工作主动、灵活、创新开展，在双边和多边层面上取得全面成果；积极、有效参加联合国维和行动、训练和人道主义援助联合军演、救灾活动、处理战后遗留后果的国际合作，有助于提高越南军队和国家在国际舞台上的地位和声誉，未雨绸缪、居安思危捍卫祖国。

值此越南人民军建军80周年之际，越南人民军荣获荣誉奖项——胡志明勋章，体现了党、国家和人民对我们军队在党和民族革命事业中的传统、巨大和特别出色功劳和贡献的认可。

苏林总书记强调，越南的最高目标是建设一个和平、繁荣、文明、富强的国家，同时共同构建一个没有战争的和平世界，让人们在独立、自由、富裕、幸福中生活。越南始终坚持通过和平方式、基于国际法原则解决一切争端和分歧，尊重各国的独立、主权、统一、领土完整以及内部事务；不参加军事联盟、不与任何国家结盟对抗其他国家、不允许任何国家在越南境内设立军事基地，或使用越南领土对抗其他国家，以及在国际关系中不使用武力或威胁使用武力。



苏林总书记指出，越南需要建设一支革命、正规、精锐和现代的人民军队，政治上坚强，始终绝对忠诚于祖国、党、国家和人民，坚定党的目标理想；按照“先礼后兵”的方针构建精简、强大的力量组织。

苏林总书记还强调，要继续推进国际融合和国防外交，积极参与联合国维和行动、人道主义援助、灾害救援等活动，推动和平趋势，预防和化解战争、冲突风险，确保和平稳定的环境以建设和发展国家，未雨绸缪、居安思危 ，牢牢捍卫祖国。

苏林总书记苏林表示，为了与全国人民一道迈向繁荣昌盛的新时代，党、国家和人民相信越南人民军将继续发扬光荣传统，不断取得新的辉煌成就，与全党、全民一道坚决捍卫越南社会主义国家。（完）