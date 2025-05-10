苏林总书记出席河内至莫斯科直达航线开通仪式

此次活动标志着越南与俄罗斯在扩大经贸、文化、民间交流等多领域全面合作的背景下迈出了新的一步。



越航总经理黎红河强调，两国直航不仅将旅客送达目的地，而成为连接两个丰富文化的桥梁，让俄罗斯旅客从越南继续前往东南亚和亚洲的其他目的地，同时帮助越南旅客通过莫斯科门户前往东欧各国。

今后，越航承诺继续增加航班频率，开通飞往更多潜在目的地的航线，并研究开发飞往俄罗斯以及远东地区的包机航班；同时，扩大与众多旅游合作伙伴的合作，丰富产品种类，提高运营效率；有助于拉近两国人民距离，为新合作领域注入动力。



越南驻俄罗斯联邦大使邓明魁高度评价越航为恢复河内至莫斯科直达航线所作的努力，为促进贸易交流和旅游业发展作出贡献，体现了加强两国战略互联互通的长期承诺。这不仅是地理上的联系，更是两国合作关系日益密切和发展的象征。未来，越南驻俄罗斯联邦大使馆将继续竭尽全力成为两国企业和人民之间的桥梁，有助于向国际友人推广越南形象。



在仪式上，苏林总书记一行共同主持河内至莫斯科直达航线开通仪式，并见证越南与俄罗斯联邦合作伙伴合作谅解备忘录的交换仪式。



目前，越航将每周二和周四执行河内至莫斯科两趟航班，使用波音787宽体飞机，预计自2026年7月起将航班频率增至每周三趟航班。（完）