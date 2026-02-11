苏林总书记出席得乐省亚洛克乡九年一贯制寄宿学校开工仪式

值此庆祝越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功并迎接2026丙午年春节之际，2月11日上午，越南人民军总参谋部（国防部）与得乐省人民委员会在得乐省亚洛克乡（Ea Rốk）联合举行亚洛克乡九年一贯制寄宿学校开工仪式。该项目对当地教育培训及经济社会发展事业具有重要意义。



越共中央总书记、中央军委书记苏林出席仪式并发表指导性讲话。



越南人民军副总参谋长冯士进上将在仪式上表示，该项目位于亚洛克乡第8村，占地近6公顷，建设规模为18个班级（小学10个班、初中8个班），总投资约1.5万亿越盾，包括筹集资金及国防部所属企业资助的资金）。



这所学校投入运行后，为亚洛克乡及周边地区近700名学生的学习提供服务，形成较为完善的学习、生活与锻炼的环境，有助于提升教育质量，服务于得乐省乃至国家经济社会发展事业。



苏林在仪式上发言时指出，党始终高度重视教育事业，特别是注重少数民族地区、偏远地区和经济社会条件特别困难地区的教育发展。为从根本上革新与全面发展教育培训，已出台多项重要指导方针和政策。这体现了以人为中心的发展理念，将教育投入视为推动国家可持续发展的战略投资。



苏林总书记向亚洛克乡党委、学校师生及当地困难家庭赠送慰问品。图自越通社

他强调，亚洛克乡九年一贯制寄宿学校不仅是一项学校工程，而且是一项具有深远社会意义的工程，体现了党和国家对困难地区少数民族子女的关怀与支持。该项目将为当地教育发展事业带来重要转变，培育当地人力资源，逐步提升民智水平和人力资源质量，从而推动经济社会发展，提高人民物质和精神生活水平，并保护和弘扬各民族文化特色。



为确保该工程早日建成并发挥实效，苏林要求国防部继续加强指导，确保工程如期竣工，保障其质量和安全。



他要求得乐省政府、教育培训部门、各级党委和政府以及学校要主动做好各方面的准备工作，营造健康、全面的教育环境，注重培养学生的道德品质、理想信念和自强不息精神。



苏林希望亚洛克乡乃至得乐省学生培养好学向上的志向，努力成长，摆脱贫困，为建设日益发展的家乡作出贡献。



值此新春佳节降临之际，苏林总书记向亚洛克乡老革命家、全体人民和师生们致以亲切问候和新春祝福；同时向亚洛克乡党委、学校师生及当地困难家庭赠送慰问品。（完）