苏林总书记出席奠边省E2丘遗迹区胡志明主席纪念堂落成仪式

值此纪念越南共产党建党96周年（1930.2.3~2026.2.3）和庆祝越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功之际，1月31日上午，越共中央总书记苏林率中央工作团出席位于奠边省E2丘遗迹区的胡志明主席纪念堂落成仪式。



落成仪式前，苏林一行在胡志明主席纪念堂上香和献上花圈，对胡志明主席表达无限感恩之情，并表示永远铭记胡志明主席关于维护全党、全民的团结统一，不断革新与创新，全心全意奉献祖国、服务人民，不断修养品德、锤炼作风的重要教诲，率先学习和践行胡志明主席思想、道德和作风，提升政治定力和专业水平，竭尽全力完成党和人民赋予的各项任务。



胡志明主席纪念堂建设项目及E2丘遗迹区部分工程投资项目于2025年获得奠边省人民委员会的批准，并于2025年6月正式开工建设，总投资额为350亿越盾（折合人民币945万元），由胡志明市政府资助。



胡志明主席纪念堂采用越南传统建筑风格，占地面积160平方米。堂内安放一尊胡志明主席铜像，高1.33米，总重量逾500公斤，塑造了胡志明主席安然端坐、深情凝望祖国的形象。与纪念堂同步建设的还有左楼和右楼以及绿化景观空间等配套建筑。



胡志明主席纪念堂落成并投入使用后将成为奠边省重要的文化—精神空间。这一工程不仅具有深厚的历史和文化意义，也是开展爱国传统教育和革命理想教育的重要“红色地标”。



* 同日上午，苏林一行已前往奠边府战场烈士祠堂和A1国家烈士陵园上香并献上花圈，缅怀英雄烈士的功劳。



苏林一行已前往奠边府战场烈士祠堂上香并献上花圈，缅怀英雄烈士的功劳。图自越通社

党、国家和人民世世代代铭记胡志明主席的丰功伟绩，永远铭记武元甲大将以及在奠边历史战场上英勇牺牲的英雄烈士和同胞的崇高牺牲。



沿着党和胡志明主席所选择的道路，在英烈英灵前，全党、全军和全民庄严宣誓，将继续建设一个和平、稳定、快速且可持续发展的国家，不断提高人民生活水平，坚定捍卫越南社会主义祖国，不辜负英雄烈士所作出的崇高牺牲。（完）