苏林总书记出席“在党的旗帜下稳步前行”新闻写作大赛颁奖典礼

2月2日晚，越共中央总书记、中央军委书记苏林出席题为“在党的旗帜下稳步前行”的歌颂光荣之党、伟大之胡志明主席的新闻写作大赛总结暨颁奖典礼。



该赛于2025年2月5日启动，恰逢越南共产党成立95周年，已真正成为一项大范围、深层次的政治、思想教育活动，在全社会和全军中营造出积极竞赛氛围。



据介绍，组委会共收到8000余件参赛作品，涵盖5种类型，包括政治评论、专题报道、新闻纪实、新闻摄影和多媒体新闻作品。



许多参赛作品质量良好，富有战斗性，充分体现新闻工作者的热忱、责任感、胆识和智慧，彰显新闻工作者对党、对祖国、对人民的信任、责任与政治担当。



初级评审委员会遴选出116件作品入围终评，并建议向66位作者、团队颁奖，包括5项一等奖、11项二等奖、25项三等奖和25项鼓励奖；同时向在竞赛举办和启动工作中成绩突出的10个集体颁发奖状。



越共中央总书记苏林和国防部长潘文江大将为5件最优秀作品颁发了一等奖。图自越通社



越共中央委员、越南人民军总政治局副主任张天苏上将指出，参赛作品的亮点在于具有较强的政治性和思想性。许多作品体现了对马克思列宁主义、胡志明思想的坚定立场，广泛宣传了党的观点和路线，深入阐明建党整党以及反腐败、反消极工作的要求和任务；同时，直接而有力地斗争反驳错误、歪曲观点。



张天苏上将强调，本次比赛取得了圆满成功，已成为越南人民军宣传工作中的一大亮点，为提升党建工作质量作出了积极贡献，同时进一步增强全军干部、战士的信心、意志、责任感和奉献精神。



在颁奖典礼上，越共中央总书记苏林和国防部长潘文江大将为5件最优秀作品颁发了一等奖。



越通社的两件参赛作品斩获了三等奖。（完）