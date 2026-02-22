苏林总书记出席加沙和平委员会开幕会议：新纪元多边外交的新高度

河内时间2月21日晚，越共中央总书记苏林及越南高级代表团抵达内排国际机场，圆满完成应美国总统、加沙和平委员会主席唐纳德·特朗普邀请，于2月18日至20日在美国华盛顿特区出席加沙和平委员会开幕会议的行程。



苏林总书记亲自出席加沙和平委员会开幕会议，旨在贯彻落实党的十四大关于独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展以及多边化、多样化的多边外交政策，坚持做国际社会值得信赖的朋友、伙伴和负责任的成员，积极主动为和平、合作与可持续发展作出贡献，支持解决地区和全球性共同问题。



提升国家威望与形象



党的十四大后，越南展开了一系列外交活动，首先是成功开展与邻国的系列重要活动，与中国、俄罗斯、古巴、新加坡、韩国领导人通电话，接待中国、老挝、古巴等国领导人特使来贺十四大成功召开，接待欧洲理事会主席、约旦众议院议长等。



为继续贯彻落实党的对外路线，在2026丙午新春伊始，苏林总书记出席了加沙和平委员会开幕会议。越南驻美国大使阮国勇强调越南成为加沙和平委员会创始成员国的意义时表示，越南是历经多场残酷战争的国家，深刻理解和平、和解及冲突后重建的价值。越南加入该委员会，是贯彻落实党的对外路线，是提升国家威望和形象的不懈努力，也是越南发挥自身经验、能力，在与各国携手执行共同使命中不断学习与融合的机遇。

越共中央总书记苏林见证越南航空公司与波音公司签署购买50架波音737 MAX飞机的合同。图自越通社

加沙和平委员会主席、美国总统特朗普高度评价苏林总书记此行，并重申对越南这个令人钦佩的国家深表敬意。这表明越南的国际威望不断巩固，越南缔造和平的能力得到大国和国际友人的认可与珍视。



越南的一贯立场是，所有争端和冲突都必须在国际法和《联合国宪章》基础上，通过和平方式解决，尊重各方的根本权利和正当利益。越南愿与和平委员会各成员国密切协调，力所能及提供紧急人道主义援助、重建关键基础设施和支持建立各方间的信任。



国际及驻在国媒体高度评价苏林总书记此行和越南成为加沙和平委员会创始成员国。



拓展双边与多边合作



在出席会议期间，苏林总书记与多国领导人进行交流。各国领导人在会见中均高度评价越南在国际舞台上日益提升的作用和地位，对越南在各领域特别是近年来经济社会发展及改革创新中取得的重大成就表示印象深刻。



各伙伴方均同意与越南携手推动双边关系走深走实，强调了在各重要多边机制中加强协调与配合的需要，一致同意配合实施《加沙和平计划》，根据国际法和《联合国宪章》促进中东的持久和平。



特朗普欢迎并感谢越南宣布加入和平委员会，认为这体现了越南在国际舞台上日益提升的作用和地位，也体现了越南对全球和平、稳定与合作的坚定承诺。



越美关系正常化30年来，两国已成为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴。两国在相互尊重、相互了解和共同面向未来的基础上，将历史隔阂转变为可持续合作桥梁。

借此机会，越南代表团成员还与美国合作伙伴举行了多场接触，以促进和加强两国在科技、数字化转型、改革创新、人力资源培训以及安全、国防等领域的合作。



对于如何落实此行成果，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠表示，今后越南将研究确定可参与并作出切实贡献的领域，如参与维和行动以确保加沙地带稳定，参与人道主义救援和冲突后重建活动等。



越南在十四大后首次参与重大多边国际外交活动，体现了越南更加积极主动的对外姿态，重视维护和平、营造稳定国际环境促发展，支持国际社会的共同努力，本着自信、自主、自强精神提升外交水平，为落实国家战略目标和在新纪元对世界和平与发展承担更大责任作出有效贡献。（完）