苏林总书记出席出席越哈企业圆桌座谈会

哈萨克斯坦副总理叶尔梅克·科谢尔巴耶夫(Yermek Kosherbayev)在座谈会上致辞时强调，近期哈越关系在政治、外交、文化、社会和科技等领域取得巨大的成就。两国关系在双边和多边层面上呈不断发展势头。然而，两国之间的经贸、投资合作仍有限，为与两国潜力、优势和需求相称。



科谢尔巴耶夫表示，哈方为关注在农业产品生产与加工、农业领域节水技术应用，提高生产效率、数字化转型与创新、数字基础设施发展等领域建立合资企业的越南投资者提供了诸多有利机会。



科谢尔巴耶夫透露，哈萨克斯坦即将成立国家人工智能中心，预计将成为该领域创新发展的新引擎。作为信息技术服务领域的先进国家之一，哈萨克斯坦建议与越南加强在电子政务开发方面的合作，分享先进经验，部署新一代数字服务，推动人工智能融入国家治理体系。



科谢尔巴耶夫呼吁越南合作伙伴充分利用现有潜力来在哈开展业务，强调哈政府成为可靠、稳定的合作伙伴，并相信两国合作将持续发展，开启加强双边关系、扩大贸易、促进创新的新机遇。



座谈会场景。图自越通社

苏林总书记在座谈会上发表讲话时高度评价近期越哈贸易与投资合作成果，同时强调两国拥有继续推动贸易和投资的便利条件。



苏林总书记强调，两国关系不断得到巩固。越哈两国均为开放型经济体，出口在经济中扮演重要角色，具备适应国际贸易规则的能力。两国同为《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》成员，这为深化双边经贸关系、提升双边贸易额创造了有利条件。



苏林总书记表示，双方已于2023年8月在哈萨克斯坦总统对越南进行正式访问期间签署了《经贸合作加速发展联合行动计划（2023-2025年）》。越南主要航空公司（越南航空、越捷航空）正积极推进开通越南至哈萨克斯坦的直航航线。同时，哈萨克斯坦在阿斯塔纳运营国际金融中心取得显著成效，而越南也正在胡志明市与岘港建设金融中心。



苏林总书记重申，越南承诺为哈方投资者在越开展业务创造最有利条件，将哈萨克斯坦企业的成功视为越南的成功和骄傲，并希望双方企业界利用自身优势，构建和发展价值链，实现越哈之间及与全球市场的连接，进一步加强未来的投资与经贸合作。



参加此次座谈会的越南企业均为从事哈方拥有优势领域的企业，如石油、能源、农业、矿产、化工、旅游、纺织等多领域。两国企业界代表就合作方向进行深入交流，探索合作机会，实现共同发展，为两国传统友好关系增添新动力。



值此之际，越共中央总书记苏林、哈萨克斯坦副总理科谢尔巴耶夫和越南政府副总理兼外交部长裴青山共同见证越哈双方交换关于航空领域的合作文件。

具体，越南财政部向越捷航空公司（Vietjet Air）旗下成员公司 Aviation Holdings 颁发对外投资许可证，用于收购哈萨克航空(Qazaq Air)公司的战略股份。这是越捷航空国际扩张战略的一部分，有助于加强越南与哈萨克斯坦在航空、经济、文化等领域的双边合作，同时也为中亚地区航空业开启新的篇章。

苏林总书记见证了越南财政部向越捷航空公司（Vietjet Air）旗下成员公司 Aviation Holdings 颁发对外投资许可证。图自越通社

越捷航空与哈萨克航空签署业务特许经营协议。根据合作协议，双方将共同开发并运营 Vietjet-Qazaqstan 航空公司（其前身为Qazaq Air）。Vietjet Qazaqstan 是一家新一代低成本航空公司，有望成为哈萨克斯坦与越南、东南亚及全球主要航空枢纽之间的战略航空桥梁。

苏林总书记见证越捷航空与哈萨克航空签署业务特许经营协议的交换。图自越通社

Vietjet Qazaqstan 与波音公司签署服务合同。根据协议，Vietjet Qazaqstan 与波音公司签署了关于为其波音 737 机队提供技术支持的框架协议。波音公司将提供全面支持，包括技术软件、零部件供应、飞行员与工程师培训、飞机维护与升级，确保机队高效安全运行。Vietjet Qazaqstan 预计将运营至少20 架波音 737 飞机，大力拓展国内和国际航线网络。该公司将采用现代化运营模式、数字化治理以及先进的人才培训体系，并获得越捷航空的技术与运营支持。

凭借其在现代航空运营、先进技术和全球合作网络方面的经验，越捷航空以越南企业先锋的角色投资哈萨克斯坦，推动多边合作、技术转让、人才培养、基础设施现代化以及提升区域航空业竞争力。这一合作模式不仅带来经济效益，也服务国家利益，加强区域互联互通，为共同繁荣作出贡献。

在该活动上，旅哈越侨企业Mareven Food已向哈政府赠送了10辆救护车。（完）