苏林总书记会见驻美越南代表机构代表及旅美越侨同胞

据越通社特派记者报道，当地时间2月19日傍晚，正在美国华盛顿出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央总书记苏林会见了驻美越南代表机构代表及旅美越侨同胞。



越南驻美国大使阮国勇向苏林总书记一行汇报了旅美越南人社群情况。他表示，旅美越南人社群规模庞大，融入社会程度日益深广，在科学技术、教育、医疗、金融、商务及社会生活等领域彰显了地位。数十年来，包括旅美同胞在内的海外越南人不仅是民族不可分割的一部分，更是提升越南国际地位、实力与威信的重要力量。旅美越侨同胞始终心系祖国，积极发挥才智、经验和资源，在国家发展的新阶段随时准备与祖国同行。



阮国勇大使强调，在国家迈入新发展纪元的背景下，驻美越南代表机构将努力提高为侨服务质量，做好公民保护工作，加强侨胞与国内的联系，有效落实党在新时期的外交路线。



会见中，旅美越侨代表纷纷表示，苏林总书记出席见面会不仅体现了党和国家的关怀，更是巨大的鼓舞。多位侨胞分享了关于工作、生活的真诚感悟，以及与祖国共同发展的强烈愿望。



苏林总书记在讲话中向全体旅美同胞致以诚挚的问候和新春祝福，祝愿大家新年身体健康、万事如意、幸福繁荣。



苏林总书记分享道，越南作为创始成员国参加加沙和平委员会是外交领域的重要印记，展现了越南在新纪元中积极贡献的新姿态和新气象。这也体现了越共十四大的精神，即坚持独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，主动、负责任地参与解决地区及国际共同问题等的外交路线。



苏林总书记与驻美越南代表机构代表及旅美越侨同胞合影。图片来源：越通社

苏林总书记高兴地看到旅美越南人社群日益壮大，始终心系祖国，为国家建设与保卫事业做出实质性贡献。侨胞们遵守当地法律，积极参与经贸投资、科技创新等合作活动，这既是为祖国贡献力量，也是在巩固越美全面战略伙伴关系。



关于越南未来的重大发展方向，苏林总书记指出，越共十四大确立了维护和平稳定环境、推动国家快速可持续发展、全面改善人民生活的目标。越南力争到2030年成为现代化工业、中高收入的发展中国家；到2045年成为高收入的发达国家，建设一个和平、独立、民主、富强、文明、幸福的社会主义越南国家。



苏林总书记强调，越南始终将美国视为具有战略重要性的合作伙伴，是越南最大的贸易伙伴之一。他高度评价美国始终支持一个“强大、独立、自强与繁荣”的越南的一贯立场，并希望在造福两国人民及维护地区和世界和平稳定的基础上，不断发展越美全面战略伙伴关系。



苏林总书记肯定，党和国家始终欢迎并为海外专家、知识分子、科学家和企业家回国贡献力量创造便利条件。党和国家将不断完善涉侨政策，加强与驻在国的协调，保护侨胞的合法权益，让同胞们安心生活与工作。



苏林总书记强调，海外越南人社群是民族大团结不可分割的一部分，是国家发展的重要动力。党和国家的一贯政策是始终关心并照料海外越胞。



阮国勇大使衷心感谢苏林总书记充满情义且深刻全面的指导，表示这将是驻美代表机构和全体旅美越侨同胞在新发展纪元中继续与祖国同行的指路明灯，不辜负党、国家和人民的信任。（完）