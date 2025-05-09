苏林总书记会见阿塞拜疆国民议会主席萨希芭·加法罗娃

加法罗娃热烈欢迎苏林总书记率团访阿，高度评价此次访问的重要意义。她对近年来两国关系迈出积极发展步伐感到高兴，欢迎双方通过建立越阿战略伙伴关系的联合声明，并相信此次访问将为深化两国战略伙伴关系注入新动力。



苏林总书记对能访问美丽的阿塞拜疆国度感到高兴，感谢阿方的热情接待，强调此次访问体现了越南高度重视对阿关系，并祝贺阿塞拜疆的国际地位不断提升以及所取得的发展成就。他感谢阿塞拜疆人民在越南此前民族解放统一事业以及当今国家建设发展过程中给予的宝贵支持。



苏林总书记表示希望推动两国合作能深入务实发展，与传统友好关系和双方潜力相匹配，其中议会合作应发挥重要作用。苏林总书记强调将两国关系提升为战略伙伴关系是加强合作的坚实基础，并高度评价阿塞拜疆国民议会在推动两国合作中的作用，希望双方继续加强议会交流合作，切实推动各项双边协议的落实。



会见场景。图自越通社

加法罗娃向苏林总书记介绍了两国议会间的合作情况，指出友好议员小组正积极有效运作，双方配合紧密。苏林总书记指出推动战略伙伴关系的合作方向，特别强调两国议会在此中的作用。加法罗娃表示，苏林总书记的指示较为全面、深刻且具有战略视野，阿塞拜疆国民议会完全支持并将与越南国会协调推动落实。



企业对接，为特别是农业与食品安全领域的投资活动创造便利条件；加强教育与培训合作。双方还一致同意推动两国地方间交流与人文合作。



基于双方刚达成的战略伙伴关系的精神，双方一致同意推动两国议会在协调、支持、监督有关部门加强双边经贸投资合作中发挥作用，并提出五项主要措施：加强能源与石油合作；提升政府间经济—贸易与科技合作委员会的协调作用；促进贸易、企业对接；为特别是农业与食品安全领域的投资活动创造便利条件；加强教育与培训合作。双方还一致同意推动两国地方间交流与人文合作。



两国领导人高度评价近期的议会合作成果，并强调需要加强各级代表团特别是专门委员会和友好议员小组的交流互访；加强两国议员特别是青年议员和女议员之间的交流沟通；在各国议会联盟（IPU）等多边议会框架上协调立场，共同发声，促进地区与世界的和平、合作与可持续发展。加法罗娃重申，阿塞拜疆国民议会将继续支持两国在各领域拓展合作，尤其是高层及各级代表团的交流。



值此机会，加法罗娃邀请越南国会主席陈青敏尽早访问阿塞拜疆。苏林总书记转达了陈青敏主席对加法罗娃的问候和访问越南邀请。加法罗娃愉快地接受了邀请。（完）