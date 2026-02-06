苏林总书记会见越南驻老挝大使馆工作人员和旅老越侨代表

据越通社特派记者报道，在对老挝进行国事访问期间，越共中央总书记苏林于2月5日 下午会见了越南驻老挝大使馆工作人员以及正在老挝生活、工作和学习的越南人社群。越南政府总理范明政和国会主席陈青敏一同出席。



越南驻老大使阮明心向苏林总书记和越南高级代表团汇报越老关系及越南人社群情况时强调，长期以来，越南驻老挝代表机构及越南人社群除了做好政治外交任务外，始终心系祖国和家乡，开展了许多务实活动。



阮明心大使表示，双边关系在所有领域继续良好发展。政治互信不断巩固，为两国关系把舵定向，防务安全合作继续是重要支柱，经贸投资合作取得诸多积极转变，文化、教育合作受到重视，地方合作与民间交流活跃高效。越南驻老挝大使馆始终关心、支持旅老越南人社群安心经营、生活，为老挝经济社会发展做出积极贡献。



会见现场。图自越通社

苏林总书记在会见中发表讲话时强调，此访意义重大，是越南党和国家领导人在越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功后立即进行的首次出访，充分体现了越南党和国家高度重视并优先发展越南-老挝关系的一贯政策。



苏林高兴地通报越共十四大取得圆满成功，展现了全党的高度团结统一，彰显了全民族大团结的力量。大会明确了国家未来的发展愿景和方向，并决心以整个政治体系的高度统一和人民群众的广泛支持来实现各项发展目标。



苏林向越侨同胞们介绍了此访的成果，其中，双方就继续深化双边关系的许多重要措施达成一致，特别是在“战略对接”内涵的基础上加以充实，体现了在世界和地区形势多变背景下两国高度的政治互信和紧密关系。



苏林强调，两国战略对接关系正在各领域全面、有效展开。教育培训合作继续是两国关系中的亮点，有助于维护、培育和深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系。



苏林要求越南驻老挝大使馆及各代表机构继续做好领事保护工作，提供法律支持，为同胞心系家乡、回国投资和为祖国发展贡献力量创造便利条件。（完）