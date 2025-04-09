苏林总书记会见西班牙王国首相桑切斯

4月9日，越共中央总书记苏林在党中央总部会见了正在对越南进行正式访问的西班牙首相佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）。



苏林对西班牙首相佩德罗·桑切斯和西班牙高级代表团来访表示欢迎，并强调，越南希望与西班牙——欧盟的重要成员和门户国家——深化全方位合作。他强调西班牙政府最高领导人自两国建交以来首次访越的重要意义，并相信，此访将为推动越南与西班牙"面向未来的战略伙伴关系"迈上新台阶注入强劲动力，造福两国人民，致力于地区乃至世界的和平、合作与发展。



佩德罗·桑切斯重视越南在地区和世界上的作用和地位，并重申，西班牙愿成为进一步推动越南与欧盟关系发展的桥梁，希望将两国关系提升为全面战略伙伴关系。



苏林强调，越南奉行自主政策，通过国际市场多样化（如欧盟、非洲等地区）克服困难，推动科技研发与应用，加强与包括西班牙在内的传统友好国家的贸易往来。

佩德罗·桑切斯强调了越西两个充满活力的经济体之间的相似性和互补性，并重申，将推动欧盟国家尽快批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）。同时建议，越南派遣代表团赴西交流取经，共同推动欧盟委员会早日解除对越南水产品的IUU黄牌警告。



双方同意加强在国防安全、农业、教育培训等领域合作，同时拓展在创新、人工智能、半导体、数字化转型等潜在领域的合作。



苏林强调加强在科技、交通运输等西班牙有优势、越南有需求的领域的合作。他说，越南与西班牙文化旅游合作潜力巨大，特别是赴越南的西班牙游客数量不断增加。



佩德罗·桑切斯表示，西班牙高铁系统位居世界第二，该国企业愿参与越南基础设施和铁路项目，为越南的现代化和蓬勃发展作出贡献。



在多边层面，西班牙首相高度评价越南为解决全球问题作出的努力，并对越南将于2025年4月举办绿色增长伙伴关系 和2030年全球目标（P4G）表示欢迎，同时确认西班牙将派代表参会。



双方强调，当前，在世界局势快速而复杂变化的背景下，越南与西班牙应继续在国际多边场合上紧密协作，推动多边主义和尊重国际法原则，共同应对包括东海问题在内的地区与全球挑战。（完）