苏林总书记会见老挝建国阵线主席

据越通社特派记者报道，在对老挝进行国事访问期间，越共中央总书记苏林于2月5日下午在首都万象会见了老挝建国阵线主席吉乔·凯坎匹吞（Kikeo Khaykhamphithoune）。

吉乔·凯坎匹吞感谢苏林总书记拨冗会见并高度评价越南高级代表团的国事访问以及苏林总书记与通伦·西苏里总书记、国家主席的会谈成果，认为这反映了老越两国伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系正开花结果。

吉乔·凯坎匹吞表示，过去一段时间，老挝建国阵线中央委员会与越南祖国阵线中央委员会开展了多项富有成效的合作活动，为维护和发扬两国关系作出了重要贡献。在两国两党的领导和指导下，两国阵线的协调项目和计划取得了良好成果，为深化老越合作关系历史作出了贡献。

苏林总书记高度评价老挝建国阵线以及老越友好协会一直以来在团结动员老挝各阶层人民、发扬全民族大团结力量，为建设和保卫社会主义老挝国家方面发挥的重要作用；同时是两国人民之间的可靠桥梁，为不断巩固和发展两国的伟大友谊关系作出了贡献。

苏林总书记建议继续巩固和加强越南祖国阵线与老挝建国阵线之间、以及两国友好协会中央委员会之间的关系。双方需要经常交流在群众动员工作、建设全民族大团结力量方面的经验；密切配合，抵制歪曲和破坏越老关系的论调；参与动员并为两国企业和商人扩大合作创造有利条件，促进各自国家的经济社会发展。双方也应积极推动在文化、教育、培训、医疗卫生和社会福利等领域的合作；协调组织两国人民交流活动。

苏林总书记强调，越南党和国家始终支持并为两国阵线组织开展有效活动、动员全民族团结力量及两民族团结力量创造一切最有利条件，共同携手实现发展目标。苏林总书记相信，在两党、两国、两国人民的同心协力下，并凭借老挝建国阵线、越南祖国阵线、老越友好协会以及两国社会组织的重要作用，越老练过的特殊关系将继续得到巩固和强劲发展，以利于各自国家，并有利于地区和世界的和平、友谊、合作与发展。

*同日晚，苏林总书记与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里，越南政府总理范明政，老挝总理宋赛·西潘敦，越南国会主席陈青敏，老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉以及两国高级代表团出席了拴线祝福仪式。

其后，苏林总书记、政府总理范明政、国会主席陈青敏及越南高级代表团出席了由老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里主持的招待宴会。（完）