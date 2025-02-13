苏林总书记会见老挝外交部部长通沙万·丰威汉

13日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地会见了正对越南进行正式访问的老挝人民革命党中央委员、外交部部长通沙万·丰威汉。

苏林总书记祝贺通沙万被任命为老挝外交部部长职务，同时对老挝近期取得的重要成就，特别是政治稳定、国防安全得到巩固、经济社会积极发展、对外工作不断加强，有助于提高老挝在地区和国际舞台上的地位表示祝贺。苏林总书记评价通沙万此次访越具有十分重要的意义，是双方互相沟通，为两国领导即将进行的互访做好准备，进一步深化两国外交部乃至两国之间的特殊团结做出贡献。

苏林总书记对越老关系在各领域呈现蓬勃发展势头，为两国人民带来实实在在的利益感到高兴；强调越南将同老挝一道保护和培育两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系在各领域走深走实。

通沙万感谢苏林总书记拨冗会见，转达了老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里，总理宋赛·西潘敦和国会主席赛宋蓬·丰威汉对苏林总书记和越南高级领导人的问候。通沙万同时通知了老挝近期情况；对越南从来所向老挝提供的帮助和支持，包括援助老挝成功担任2025年东盟轮值主席国和2024年东盟议会联盟大会主席国等表示感谢。

通沙万强调两国关系正处于历史最好时期和此次访问的目的以及近期两国外交部的合作成果；强调老挝将通越南保持密切配合，落实好两国之间的高层协议，造福两国人民。

会见中，双方一致同意推动从中央到地方代表团互访，继续配合弘扬两个民族的良好传统。苏林总书记同时转达对通伦·西苏里总书记、国家主席和老挝各位高级领导人的亲切问候。（完）