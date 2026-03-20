苏林总书记会见老挝公安部部长

3月20日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地已会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼（Vanthong Kongmany）上将率领正在对越南进行工作访问的老挝高级代表团。



苏林高度评价越南公安部高级代表团此次对越南进行工作访问的意义。他相信在老挝人民革命党的领导下，老挝武装力量和人民将继续在革新事业中获得更大成就，胜利落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议及2026-2030年第十个经济社会发展五年计划，建设和平、稳定、统一与繁荣的老挝。



越共中央总书记苏林会见老挝人民革命党中央书记处书记、公安部部长万通·贡马尼上将。图自越通社

苏林重申，越南一直重视并将巩固与加强越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系视为具有生死攸关意义的战略任务，同时强调，越南始终支持老挝发展事业，愿在所有领域上与老挝分享经验，两国将携手稳步共同发展。

苏林高度评价两国公安部的密切有效合作关系。他建议双方应继续发扬优良传统，加强互助与协调，分享信息和经验，配合严厉打击敌对势力，在预防与打击和平演变、骚乱和颠覆活动以及跨国犯罪尤其是毒品犯罪加强紧密合作，维护安全秩序，建设两国和平、稳定、发展的边界线，坚决不允许敌对势力利用一国领土危害对方国家安全。

万通·贡马尼强调，老挝公安部将继续与越南公安部紧密配合，在任何情况下都坚决维护国家安全和社会治安紧密配合，为培育越老特殊团结关系作出贡献。（完）