苏林总书记会见美国参议员史蒂夫·戴恩斯

会见中，苏林欢迎史蒂夫·戴恩斯首次访越，认为此次访问意义重大，助推越美关系呈现良好发展势头。苏林强调，美国是越南头等重要伙伴之一，欢迎美国继续加强与越南的合作，支持强大、独立、自强和繁荣的越南。



苏林高度评价30年来双边关系的发展，认为越美关系是国际关系的典范。苏林高度评价自两国关系提升至全面战略伙伴关系后，两国在政治外交、经贸、投资、教育培训、文化和民间交流等领域的合作取得许多良好的成果。苏林指出了今后进一步发挥两国关系潜力的方向，据此，经贸和投资继续是双边关系的重要支柱。继续努力解决战争遗留后果，把合作扩大到科技、创新、能源、药品和农业等美国拥有优势和越南拥有需求的领域。苏林感谢美国国会、共和党和民主党等的领导已支持发展双边关系，建议史蒂夫·戴恩斯继续支持，推动双边关系和谐、可持续、高效和务实发展。



会见场景。图自越通社

史蒂夫·戴恩斯感谢苏林总书记拨冗会见，对越南近年来取得的发展成就表示印象深刻。他同时对苏林所提出的各方向表示赞同，强调希望加强两国在各领域，尤其是经贸领域的关系，其中博爱阔农产和能源合作。



史蒂夫·戴恩斯感谢越南执法力量在缉毒，特别是合成毒品芬太尼(Fentanyl)展开的合作；希望继续在该领域和打击非法移民领域同越南合作。他同时强调将尽早转达苏林对特朗普总统的问候，同时继续为今后越美关系发展做出贡献。（完）