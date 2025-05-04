苏林总书记会见斯里兰卡总统

双方为越南与斯里兰卡55年来传统友谊和全面合作关系的稳定发展感到满意。两国已建立起深厚的战略互信，在政治、外交、文化交流和民间交流等诸多领域开展了紧密合作。

双方强调，双方之间友好互信、相互理解的关系是两国有效挖掘各自潜力与优势、推动合作关系深入发展并提升至新高度的重要基础，为地区的发展与稳定作出积极贡献。

越共中央总书记苏林会见斯里兰卡总统、斯里兰卡人民解放阵线党（JVP）领导人阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

苏林与迪萨纳亚克一致同意进一步加强两国、两个执政党的互信与联系，推动高层互访及各级代表团互访，使国防安全合作打造为两国关系的新支柱；同时在经济、贸易与投资合作方面实现突破，共同应对当前全球政治、经济变幻莫测带来的挑战。苏林表示，越南愿充分发挥自身优势，与斯里兰卡在经济社会发展领域同行并开展合作。斯里兰卡总统则承诺将为越南企业赴斯投资重要、战略性领域创造便利条件。双方还一致同意进一步拓展农业、教育、文化、民间交流、旅游、宗教等领域合作，推动早日开通直航航线，促进两国间的合作与互联互通。

两位领导人还一致同意在多边论坛上加强合作与相互支持，尤其是在联合国和南南合作机制中。苏林高度评价斯里兰卡作为联合国积极成员的作用，并欢迎斯方进一步加强与东盟的合作关系。

值此机会，斯里兰卡总统迪萨纳亚克邀请苏林在合适时候访问斯里兰卡。苏林高兴地接受了邀请。（完）