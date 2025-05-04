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苏林总书记会见斯里兰卡总统

4日下午，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了正在对越南进行国事访问并出席联合国卫塞节（Vesak）大典的斯里兰卡总统、斯里兰卡人民解放阵线党（JVP）领导人阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。

双方为越南与斯里兰卡55年来传统友谊和全面合作关系的稳定发展感到满意。两国已建立起深厚的战略互信，在政治、外交、文化交流和民间交流等诸多领域开展了紧密合作。

双方强调，双方之间友好互信、相互理解的关系是两国有效挖掘各自潜力与优势、推动合作关系深入发展并提升至新高度的重要基础，为地区的发展与稳定作出积极贡献。

 
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越共中央总书记苏林会见斯里兰卡总统、斯里兰卡人民解放阵线党（JVP）领导人阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

苏林与迪萨纳亚克一致同意进一步加强两国、两个执政党的互信与联系，推动高层互访及各级代表团互访，使国防安全合作打造为两国关系的新支柱；同时在经济、贸易与投资合作方面实现突破，共同应对当前全球政治、经济变幻莫测带来的挑战。苏林表示，越南愿充分发挥自身优势，与斯里兰卡在经济社会发展领域同行并开展合作。斯里兰卡总统则承诺将为越南企业赴斯投资重要、战略性领域创造便利条件。双方还一致同意进一步拓展农业、教育、文化、民间交流、旅游、宗教等领域合作，推动早日开通直航航线，促进两国间的合作与互联互通。

 

两位领导人还一致同意在多边论坛上加强合作与相互支持，尤其是在联合国和南南合作机制中。苏林高度评价斯里兰卡作为联合国积极成员的作用，并欢迎斯方进一步加强与东盟的合作关系。

值此机会，斯里兰卡总统迪萨纳亚克邀请苏林在合适时候访问斯里兰卡。苏林高兴地接受了邀请。（完）

越通社

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