苏林总书记会见工作期满前来拜别的澳大利亚驻越南大使

12月23日下午在河内，越共中央总书记苏林在越共中央总部会见了在越南工作任期结束前来拜别的澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈莱兹诺夫斯基（Andrew Goledzinowski）。

会上，苏林总书记高度赞赏安德鲁·戈莱兹诺夫斯基大使长期以来为推动越南与澳大利亚两国关系发展作出的积极贡献和努力，其亮点是两国关系提升为全球战略伙伴关系。

苏林总书记表示，澳大利亚始终是越南外交政策的优先方向之一和地区重要伙伴。两国要在全面战略伙伴关系框架内继续增进政治互信，在地区和国际问题上分享愿景和观点；欢迎双方最近开展部长级的对话机制。

值此之际，苏林总书记对澳大利亚政府在卫生、部署联合国维和部队、应对气候变化、能源转型等领域给予越南的支持表示感谢； 为旅居澳大利亚的35万越南人创造有利条件；重申越南愿进一步加强与澳大利亚的关系与合作，造福两国人民，并为地区和世界的和平与稳定作出贡献。

安德鲁·戈莱兹诺夫斯基大使感慨万千，感谢林总书记抽出时间会见，表示这是一种莫大的荣幸。安德鲁·戈莱兹诺夫斯基大使表示，近期，澳越关系在多个领域取得了务实进展和多积极成果。他表示希望未来50年，两国关系较过去50年取得更加长足发展。

安德鲁·戈莱季诺夫斯基大使对越南领导人的远大视野和愿景表示赞同和钦佩，并表示他感受到越南人民对新时代、越南民族崛起时代的共识。

安德鲁·戈莱季诺夫斯基大使强调，澳大利亚希望为越南的发展进程作出更多贡献和支持，并希望澳越关系继续在符合两国全面战略伙伴关系框架的基础上取得实质性、全面发展，特别是加强经贸和投资合作；目前有许多澳大利亚企业希望在新时代对越南进行投资。

安德鲁·戈莱季诺夫斯基大使表示，回国后无论担任什么新职务，他都将始终对越南保持良好印象，努力培育两国的良好关系。（完）