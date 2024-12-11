苏林总书记会见同塔省越南英雄母亲、优抚家庭和老军人代表并向其并赠送礼物

值此庆祝越南人民军建军80周年（1944年12月22日—2024年12月22日）暨全民国防日35周年（1989年12月22日—2024年12月22日）之际，12月11日下午，正在同塔省进行视察的越共中央总书记苏林和中央工作代表团在同塔省三农县人民委员会总部会见了同塔省80户优抚家庭、越南英雄母亲、老军人代表，并向他们赠送了礼物。

据同塔省的一份报告显示，同塔全省有超过6.2万名优抚对象。同塔省贯彻落实党和国家关爱有功之士的政策，以实际、有效行动具体化政策，展现民族“饮水思源”的传统道理、报答有功之士。除了规定的扶持政策外，当地还调集多种资源，重点照顾好优抚对象及其家属。

苏林总书记代表党和国家领导人，向越南英雄母亲、武装力量英雄、伤病军人、烈士家属和同塔省革命立功人士致以亲切的慰问和深深的感激之情。

苏林总书记表示，贯彻落实越南民族“饮水思源”的传统道理，我们党和国家历来注重领导和指导优抚工作，报答革命功臣。党和国家出台并实施多项关于对革命功臣优抚工作的政策与法律。享受政策的对象不断扩大，优惠制度逐步补充和完善，体现了党、国家和人民对革命功臣的尊重、感恩和关怀。

苏林总书记提出，同塔省各级党委、政府机关、各部门和组织要推广所取得的成果，继续研究、完善和组织实施好对国家和革命功勋人物的激励政策和法律。各地方、各机关、单位以及每个人，要以高度的责任感，以具体实际的行动，积极主动、创造性地开展更多的实践活动，向为民族解放、国家统一斗争事业，坚决保卫越南社会主义祖国而付出和牺牲的人们表示深深的谢意。

值此之际，苏林总书记在三农县鸟栖市镇（Thị trấn Tràm Chim）鸟栖高中学校所在地直接向鸟栖高中学校赠送了一间STEM教育实践室，并通过在线方式，向新鸿县新鸿高中学校和周城县周城高中一号学校赠送每校一间STEM教育实践室。

当天下午，苏林总书记和中央工作代表团视察高岭-安友高速公路项目施工情况。高岭-安友高速公路是2021年至2030年全国公路网发展和2050年愿景的一部分，为落实党和国家在国家发展战略中所提出的投资发展交通基础设施的主张和方向做出贡献。（完）