苏林总书记会见古巴党和国家特使布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚

越共中央总书记苏林2月2日下午在首都河内会见了自2月1日至3日对越南进行访问的古巴共产党、古巴共和国特使、古共中央政治局委员、外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）。



会见中，苏林向布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚通报越南共产党第十四次全国代表大会成果时强调，本次大会不仅总结了过去的发展历程，还制定了越南至2030年、展望至2045年的发展战略。其中，越南始终将与传统友好国家尤其是古巴之间的关系置于首要优先地位。





苏林表示，越南党、国家和人民的一贯立场是始终与古巴人民团结一致，相互支持，并肩同行，坚持呼吁取消对古巴的单方面封锁和制裁措施。越南人民永远不会忘记古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗的不朽名言：“为了越南，古巴愿意献出自己的鲜血。”如今，在祖国的建设与捍卫事业中，越南也愿在力所能及的范围内帮助古巴克服困难，推动国家发展。



布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚强调，古巴共产党高度评价越南在革新40年历程中所取得的具有历史意义的巨大成就，坚信越共十四大决议将成为“行动指南”，引领越南迈入民族奋发图强的新纪元，成功实现民富、国强、民主、公平、文明的目标，坚定不移地走社会主义道路。布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚也明确表示古巴党和国家的立场，即“越南的成功也是古巴的成功。越南在党建和经济发展方面的经验教训，是对古巴革命的巨大鼓舞和激励，也是最合适、最具参考价值的范例。”



会见场景。图自越通社



值此机会，双方就今后推动越古传统友谊、全面合作关系不断走深走实且契合各自国家及国际形势的方向和措施进行讨论并达成了高度共识。



双方一致同意继续加强高级代表团互访和接触，定期且灵活地保持各种合作机制，交换党建、干部培训和国家治理方面的经验，并将其视为巩固两党战略互信的重要政治基础。



在经济合作方面，苏林强调，要推动越古经济合作取得突破性进展，使其与两国良好的政治关系相匹配。他重申，越南将继续向古方分享经验并推进水稻合作项目高效实施，助力古巴逐步实现粮食和食品自给，同时为越南企业赴古巴投资兴业创造有利条件。



布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚表示，古巴党和国家始终优先加强与越南在太阳能、消费品生产、旅游和医药等潜在领域上的合作关系，继续在国际多边事务中密切协调，加强对两国年轻一代的宣传教育，让他们深刻地了解越古关系的优良传统，从而为推动越古关系发展做出积极贡献等。（完）