苏林总书记会见印度驻越南大使

8月6日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地会见了印度驻越南大使桑迪普·阿里亚（Sandeep Arya）。



苏林总书记对印度近年来在经济社会和科技方面发展取得的成就，国家在地区与国际舞台上的地位不断提升等表示祝贺。



苏林总书记重申，越南始终重视由两国历代领导人和人民精心培育的传统友好关系，感谢印度在越南争取民族独立时期以及当前国家建设过程中给予的支持与帮助。



苏林总书记高度评价两国关系在多个领域呈现积极发展势头，成效显著，并强调印度是越南在本地区最重要的全面战略伙伴之一。两国拥有高度政治互信，许多战略利益相同，并有着悠久的文化、民族交流与联系。苏林强调，这些都是推动双方全面战略伙伴关系深入、强劲和高效发展的坚实基础，有助于充分挖掘两国潜力与优势。



苏林总书记建议阿里亚关注推动双边合作的重点领域，特别是加强高层及各级代表团互访，切实落实双方达成的高层协议；深化国防、安全合作；促进经济联通，努力将双边贸易额提升至200亿美元、双向投资翻倍增长；扩大科技、创新合作；推动文化、教育、宗教和旅游等交流合作，以符合两国新时代发展方向的要求，为地区和全球和平、稳定与发展作出贡献。

值此机会，苏林总书记还请大使转达他对印度总统德劳帕迪·穆尔穆（Droupadi Murmu）和总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的问候，并印度领导人在合适的时间访问越南的邀请。



阿里亚对越南近年来在经济社会发展方面取得的成就表示钦佩，高度评价越南党和国家在推进改革、实施新发展战略、迈入国家分发图强新纪元中的远见卓识与坚定决心。他相信，在以苏林总书记为首的越南共产党领导下，越南定将实现到2045年成为发达国家的目标。



阿里亚还高兴地向苏林总书记通报近期两国在多领域合作关系中取得的积极进展，表示双方正积极协调，推进落实高级别协议及实施2024–2028年全面战略伙伴关系行动计划。阿里亚强调，印度在科技、信息技术、人工智能等多个领域具有优势，愿意与越南分享经验，进一步加强合作，共同实现新时期的发展目标。



阿里亚重申，印度将越南视为本地区最重要的伙伴之一。他完全认同苏林总书记的意见，并表示将继续与越南各部委、地方密切配合，进一步深化两国在国防、安全、经济、贸易、投资、科技、教育、旅游及民间交流等关键领域的合作，使双方关系日益走深走实，与双方的潜力与政治互信相称。（完）