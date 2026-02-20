据越通社特派记者报道，当地时间2月19日，正在美国华盛顿出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央总书记苏林分别会见了印度尼西亚、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等国总统；柬埔寨首相，亚美尼亚、匈牙利和巴基斯坦等国总理以及捷克副总理兼外交部长。



在各场会见中，各国领导人对苏林刚再次当选越共中央总书记表示祝贺，并请苏林总书记转达他们对越南共产党、国家和人民成功举行越共十四大的祝贺。各国领导人高度评价越南在国际舞台上日益提升的角色和地位；对越南在经济社会发展及近期改革创新方面所取得的强劲发展成就表示赞赏。



各合作伙伴均同意加强与越南实质性、高效的双边关系，优先发展符合双方优势和需求的领域，如经济、贸易、科学技术、数字化转型、绿色转型、交通运输及应对各类问题的合作。各国领导人强调需加强在重要多边机制和场合上的协调，并就共同关心的国际和地区问题交换了意见；一致同意在实施“加沙地带和平计划”中开展协作，以促进符合国际法和联合国宪章的中东地区可持续和平。



苏林总书记在会见印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）时，印尼领导人表示希望尽早应苏林总书记邀请访问越南；肯定印尼重视并愿不断发展与越南在各领域的全面战略伙伴关系。两国领导人同意继续加强紧密合作，在东盟（ASEAN）和联合国等国际和地区机制和框架内协调立场，巩固东盟团结并发挥东盟的核心作用。

苏林总书记会见出席加沙和平委员会的各国领导人。图自越通社

苏林总书记在会见哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）及阿塞拜疆总统伊利哈姆·盖达尔·奥格雷·阿利耶夫（I. Aliyev）时，三国领导人均对越南近年来的经济增长印象深刻，表示希望推动与越南的双边关系向深度、高效、实质化发展，特别是在各自优势领域的合作。各国领导人一致同意通过加强各层级尤其是高层往来来增进政治互信，优先开展经贸、投资、文化交流和民间往来等方面的合作。



苏林总书记在与柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）会晤时强调，越南始终高度重视对柬埔寨的关系，并建议今后双方进一步推动政治关系发展，加强经贸对接，不断深化越柬双边合作以及越柬老三方合作。



洪玛奈表示，越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会最近举行的会谈取得非常良好的成果，具有战略性和长远意义。洪玛奈高度评价越南在维护东盟团结中的重要作用，认为这是一个积极因素，为地区及国际稳定作出贡献。



当天，苏林总书记在同亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬(Nikol Pashinyan)会晤时，对亚美尼亚近年来取得的重要发展成就表示祝贺，并诚挚邀请帕希尼扬总理及亚美尼亚高级领导人访问越南。帕希尼扬希望今后进一步加强同越南在经济、贸易、交通运输、教育培训等领域的合作，并表示愿在适当时候访问越南。



苏林总书记在会见匈牙利总理欧尔班·维克托（Viktor Orbán）时，两位领导人对越匈全面伙伴关系取得的成效表示满意。2025年，两国贸易额首次突破10亿美元。欧尔班总理披露，将尽早安排访越。欧尔班总理还表示，匈牙利已完成向越南提供4亿美元官方发展援助（ODA）的审批手续，并每年向越南学生提供200个奖学金名额。



苏林总书记在同巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫(Shehbaz Sharif)会见时，双方认为越南和巴基斯坦拥有诸多相似之处和广阔合作潜力，一致同意采取措施加强相互了解与政治互信，愉快接受在适当时候互访的邀请，并同意推动多领域合作，特别是优先推进经贸协议落实，充分挖掘各自市场和比较优势。



苏林总书记在会见捷克副总理兼外交部长彼得·马钦卡（Petr Macinka）时，双方均表示高度重视越捷战略伙伴关系，一致同意充分利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA），进一步提升双边贸易额。捷方视越南为进入东盟市场的门户，而越南则将捷克视为连接欧盟的重要桥梁。（完）