苏林总书记会见全国优秀知识分子和科研人员

30日上午，越共中央总书记苏林在河内会见了全国从事各研究、应用和教育培训领域并取得优异成绩和积极贡献的200名知识分子和科研人员。

见面会上，代表们已对党和国家、各中央部门对他们给予的关注感到高兴；汇报在医疗卫生、农业、高技术等领域研究、应用和培训，吸引和汇集知识分子和科研人员等工作取得的成果。知识分子和科研人员还提出一些完善推动科学技术突破发展、创新和数字化转型等体制；建设国际性研究和培训机构、为国家发展高质量人力资源等的建议和意见。

苏林在见面会上发表讲话时强调了知识分子和科研人员队伍对革命成果，特别是国家实施革新40年来取得伟大成就做出的重要贡献。

苏林代表党和国家领导，对知识分子、科学人员堆区在党的各革命阶段，特别是国家革新阶段取得的成就和结果给予认可、表彰和高度评价。

苏林指出，世界正处于时代性的变化阶段。以国家实施革新40年后的势力和实力以及各新的机遇，党、国家和人民对知识分子和科研人员大规模、新层次、更强劲突破的贡献给予期望。苏林强调，科技和创新是我们赶上世界、与时俱进、突破自己、超越世界的途径。

苏林强调，党、国家、各级党委、政府需大力革新培训、选择、任用、重用知识分子和科研人员。确保有效落实越共十三届中央委员会于2023年11月24日颁布关于继续建设和发挥知识分子队伍的作用，满足国家在新阶段快速和可持续发展需求的第45号决议中的目标、观点、任务和解决方案。

苏林建议知识分子和科研人员队伍努力实施其在新的革命阶段的责任和使命，同全党、全民、全军一道努力，胜利实施各项战略目标，实现我国到2045年成为高收入发展中国家，同各强国并驾齐驱。

苏林希望，知识分子和科学家需成为中坚力量，是会“魔法”的人；将越南带入东南亚前三大人工智能研究和开发国家；成为全球数字竞争力和电子政府发展指数前50名的国家；到2030年，至少拥有5家数字技术企业，达到全球技术强国水平。到2045年，越南成为区域和全球数字技术产业中心之一；进入全球创新和数字转型前30名；拥有先进、现代的数字技术基础设施，超大容量、超宽带，达到“数字技术帝国”的水平。

苏林明确指出，知识分子和科研人员队伍需深刻意识到其在新的革命阶段中的责任，其在提升民族智慧和力量中的责任；自我培训、培养的责任。

苏林建议不断巩固工人-农民-知识分子联盟，吸引旅外越南人、知识分子为国家发展做出贡献；加强与旅居外海的越南知识分子、外国知识分子在科技转让和发展、创新，尤其是在数字化转型、绿色转型等领域的合作。

苏林要求关注培训、建设知识分子队伍和高质量人力资源。教师先为科研人员、知识分子；拥有各领域，尤其是在人工智能、数字化转型、绿色转型、数字经济、量子、生物学卫生等领域的一流科研人员的培训计划等。

苏林强调，为了国家稳步迈入新纪元、奋发图强的纪元，发展、富强、与世界五大洲各强国并驾齐驱，成功实现胡志明主席的心愿和全民族的愿望，比任何时候，党、国家、人民对对知识分子和科学人员寄予了巨大的信任和期望。(完)