苏林总书记会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科

瓦莲京娜·马特维延科高度评价苏林此次访俄之旅的意义，对两国关系近年来取得的积极进展感到高兴，并相信，此访将为进一步巩固和深化越俄传统友谊和全面战略伙伴关系注入新动力。



苏林强调，此次访问体现了越南对俄罗斯联邦给予的特殊感情和重视。他重申，越南党、国家和人民始终重视并将发展与俄罗斯的全面战略伙伴关系视为越南外交政策的首要优先事项之一。苏林高度评价俄罗斯联邦委员会在推动两国合作关系方面发挥的作用，并希望双方继续加强议会合作，为有效落实双边协议作出切实贡献。



瓦莲京娜·马特维延科强调，俄罗斯议会各党派对越南怀有良好感情，并支持加强俄越传统友谊和全面战略伙伴关系。俄罗斯联邦委员会将继续支持扩大两国在党际关系、经贸、科技、教育培训、国防安全、文化和民间交流等所有领域的合作。



瓦莲京娜·马特维延科强调，俄罗斯联邦委员会将继续发挥桥梁作用，帮助越南各省市与俄罗斯各地方建立合作关系，在所签署的协议基础上开展具体务实的合作。她强调，俄罗斯联邦委员会愿与越南国会发挥其在多边议会论坛上的作用，促进和平、稳定和尊重国际法的原则。



越共中央总书记苏林和俄罗斯联邦委员会主席马特维延科参观两国关系图片展。图自越通社

两国领导人重申，双方应加强各级代表团互访，特别是各专门委员会和议员友好小组之间的交流；继续在监督国防安全、能源-石油、科学-高科技、人力资源培训和基础设施等五个支柱领域的双边协议实施情况中密切协调与配合；支持消除法律障碍，促进新时期两国有效合作；推动两国各地方在文化、旅游、民间交流与合作等方面的合作关系发展，支持越南各家航空公司开通河内至莫斯科的直达航线。



双方讨论了加强在各国议会联盟、亚欧议会伙伴会议等多边议会论坛上的配合，从而表达对世界和地区和平、合作与可持续发展的共同声音。苏林建议俄罗斯联邦议会继续保持客观、平衡立场，支持越南和东盟在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上处理东海问题的立场和观点。



值此机会，苏林转达了越南国会主席陈青敏对瓦莲京娜·马特维延科的问候和访越邀请。瓦莲京娜·马特维延科高兴地接受了邀请。（完）