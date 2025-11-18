苏林总书记会见丹麦A.P.穆勒-马士基集团首席执行官柯文胜

苏林对越南与丹麦于2013年建立的全面伙伴关系，以及于2023年11月建立的越丹绿色战略伙伴关系的积极发展表示高兴，并认为这是推动两国关系按照绿色和可持续发展趋势在所有领域强劲发展的动力。



苏林指出，越南正重点发展包括绿色港口在内的基础设施，以服务于可持续发展目标。



会见现场。图自越通社

苏林鼓励丹麦A.P.穆勒-马士基集团投资于海洋经济等领域，同时重申，越南始终愿为外国投资者发展连接国内各地区、各大城市、各工业区并与世界联通的物流项目创造便利条件。他强调，越南跻身全球贸易规模最大的20 个国家之列，并且正大力推进互联互通、覆盖广泛、畅通无阻的交通基础设施建设，以增强越南经济的竞争力。



柯文胜强调，越南继续是该集团的重要合作伙伴，并表示，该集团的船舶早在一个多世纪前就已首次停靠越南港口。



柯文胜介绍了该集团与越南合作伙伴的合作活动及其在越南的战略转型过程，其中包括连接全球的生产和物流中心，助力越南更深入地参与全球供应链。



柯文胜说，A.P.穆勒-马士基集团希望探索投资机会，以在越南建设现代化绿色大型集装箱港口及战略性物流项目，从而支持越南提高进出口额、实现可持续经济增长、向低碳经济转型、适应气候变化并尽早实现净零排放目标。他同时表示，该集团看到了越南巨大的潜力和众多机遇，并希望为越南的发展做出更大贡献。 （完）