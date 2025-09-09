苏林总书记主持第71号决议部署会议

越共中央委员、教育与培训部部长阮金山在会议上作报告指出，第71号决议的出台引起教师、家长、学生和专家的广泛关注，凝聚了高度共识，被视为及时而正确的一步，巩固了社会对教育领域战略性改革的信心。



关于已开展落实的部分具体内容，根据越南教育与培训部的建议，政府于2025年9月3日颁布了第238号议定（238/2025/NĐ-CP），规定学费政策、学费减免与资助、学习费用支持以及教育培训领域服务价格。



教育与培训部已起草关于支持边境乡小学、初中学生午餐的议定，目前已提交司法部审查，预计将于2025年9月提交政府颁布，及时应用于2025—2026学年。

会议现场。图自越通社

该部已完成关于落实国会2025年6月26日关于普及3—5岁儿童学前教育的第218号决议（218/2025/QH15）的实施议定草案，目前正提交政府审议，预计于2025年9月颁布，从2025—2026学年起实施。



在听取报告和意见交流后，苏林总书记发表总结讲话时指出了第71号决议的若干核心内容必须制度化并具体落实，即完善法律制度；制定国家重点教育发展项目；推动学前教育、初中等教育、高等教育发展；改革课程、内容和机制；保障教育设施，确保有足够的学校、班级和教师；整顿教育领域存在的不足和负面现象等。



苏林总书记强调，党和教育培训部门的愿望是第71号决议能够立即使教育领域产生转变，特别是对教师和管理干部群体。最终目标是切实提高教学质量。党和国家将高度关注并创造一切条件，以确保教育培训部门圆满实现决议中提出的目标。（完）