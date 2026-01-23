苏林总书记主持国际新闻发布会 通报越共十四大成果

苏林总书记发表讲话。图自越通社

苏林通报大会成果时强调，越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功，是拥有96年历史的党和国家发展进程中的重要里程碑。他明确指出贯穿大会的关键词是：团结 – 民主 – 纪律 – 突破 – 发展；责任、热忱、智慧、科学、为民；战略自主、自强、自信、民族自豪，致力于建设一个和平、独立、民主、富强、文明、幸福的越南，稳步迈向社会主义道路。



苏林表示，越共十四大是一次团结统一的大会，体现了越南党和民族在新发展阶段的意志、定力、渴望、决心、力量与文化。大会的各项文件内容和相关信息已充分、及时地提供给国内外新闻界。



苏林表示，大会高度统一了各项文件内容和行动计划，并在人事工作上达成一致、形成合力。大会选举产生了由200名委员组成的第十四届中央委员会，包括180名正式委员和20名候补委员。随后，中央委员会选举产生了政治局、书记处、总书记、中央检查委员会并分工了具体任务。



700余名记者出席新闻发布会。图自越通社

苏林强调，第十四届中央委员会是代表560多万名党员的杰出集体，汇聚了充分的品质、能力、威望，得到大会的高度信任，能够满足新阶段领导国家的要求。大会还制定了重要决策，旨在成功实现越共十三大确立的两个百年奋斗目标。 苏林强调：“我们坚信，依托民族历史积淀所汇聚的强大力量，依托越南共产党近一个世纪领导国家发展的深厚传统，依托全体人民的支持、同心协力和团结奋斗，依托国际友人和世界进步力量的鼓励、支持与合作，我们一定能够胜利实现越南共产党第十四次全国代表大会各项决议，成功建设一个和平、独立、民主、富强、文明、幸福的社会主义越南。”



