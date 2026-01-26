苏林总书记主持仪式 欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦访越

应越共中央总书记苏林及夫人吴芳璃的邀请，老挝人民革命党中央总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里及夫人娜丽·西苏里抵达首都河内，开始从1月26日至27日对越南进行国事访问。



1月26日上午，欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人和老挝党、国家高级代表团的正式仪式以最高国家元首礼仪在主席府隆重举行。苏林总书记及夫人主持欢迎仪式。



出席欢迎仪式的有越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀；越共中央政治局委员、中央组织部部长黎明兴；越共中央政治局委员、国防部长潘文江大将；越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将；越共中央政治局委员、中央办公厅主任范嘉肃；越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠；国会常务副主席杜文战；越共中央政治局委员，河内市委书记阮维玉。



一同出席仪式的还有越共中央委员、国家副主席武氏映春；各位党中央委员，中央各部委行业领导；政府领导，总书记办公厅领导，越南驻老挝大使；以及东盟各国驻越南使节和代表。



当天一早，众多首都少年儿童、学生和市民手持越南国旗、老挝国旗和鲜艳的花束，热烈欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人和老挝党、国家高级代表团。



9时20分整，在引路车和护卫车的护送下，礼宾车队搭载老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人、代表团一行驶入主席府。

车队停在红毯前，在欢迎乐曲声中，苏林总书记及夫人与前来对越南进行国事访问的通伦·西苏里及夫人握手致意。

随后，苏林恭请通伦·西苏里登上迎宾台。礼炮鸣放，气势恢宏。军乐队奏响两国国歌。苏林请通伦·西苏里检阅越南人民军仪仗队。

此次访问对两国具有非常重要的意义。老挝刚刚成功举行了老挝人民革命党第十二次全国代表大会，通伦·西苏里继续当选老挝人民革命党中央第十二届委员会总书记。越南也刚刚成功举行了越南共产党第十四次全国代表大会，苏林继续当选越共第十四届中央委员会总书记。



此访体现了双方最高政治互信、特殊情谊和紧密协调；有助于提升两国关系水平，并为新时期两国全面、有效和务实合作关系定向。



欢迎仪式结束后，双方在越共中央总部举行了会谈。（完）