苏林总书记:中央经济委员会应实现思维和组织机构的革命性变革

12月9日上午，苏林总书记在河内就越共十三大以来的工作任务执行情况和任期结束前的方向和任务与中央经济委员会进行讨论。

苏林总书记强调，中央经济委员会需要实现思维和组织机构的革命性变革，以满足新时期的任务要求，同时在运作效率、效能和效果上寻求新突破。

中央经济委员会必须打造成为党在经济社会领域的顶级战略咨询研究机构且具有国际声誉，在已有成就的基础上乘势而上，再攀新高；在深刻领会马克思列宁主义、胡志明思想和党的核心原则特别是《越南社会主义过渡时期国家建设纲领》精神的基础上进行革新。

苏林建议中央经济部不断创新思维，增强创造力，加强战略规划能力、研究能力、分析与预测能力。在科技革命、技术进步、安全挑战（特别是非传统安全挑战）以及区域和国际地缘经济、地缘政治等背景下，提出加强党对经济社会工作的领导的相关政策和解决方案。

苏林强调，中央经济委员会应继续加强与立法、司法及党建机构、地方政府的密切高效合作，对党的经济社会政策进行总结和评估，尤其是总结越共十三大决议的执行情况，制定越共十四大文件以及总结越南革新40年的成就。

中央经济委员会需要加强国际合作，学习借鉴国外有益经验，向国际朋友分享越南的成功经验。

苏林指出，关键在于要组建高级专业研究团队，凝聚知识分子的智慧；着力锻造高素质的公务员队伍。

苏林还建议中央经济委员会当好理论和实践的参谋助手，发现好典型、好模式，为越共十四大做好准备，特别是在完善经济社会小组委员会文件方面发挥重要作用。（完）