苏林总书记与阿塞拜疆总统出席合作文本交换仪式并共见记者

各项合作文件包括：越南工贸部与阿塞拜疆能源部关于能源领域合作谅解备忘录；越南国防部与阿塞拜疆国防部关于双方合作意向书；越南司法部与阿塞拜疆司法部2025—2027年阶段合作计划；越南国家工业能源集团与阿塞拜疆经济部关于石油勘探开采、石油技术服务和培训领域合作谅解备忘录；平山石油炼化股份公司与阿塞拜疆经济部关于长期向容橘炼油厂供应原油的谅解备忘录；越南科技部与阿塞拜疆数字发展与交通部关于两部合作谅解备忘录；越南文化体育旅游部与阿塞拜疆文化部关于两部合作的谅解备忘录。



随后，阿塞拜疆总统阿利耶夫与苏林总书记共同会见了记者。阿利耶夫表示，在会谈中，双方讨论了许多重要问题，当天签署的多项文件显示两国正朝着未来迈出重要步伐。苏林总书记此次对访阿并见证合作文本的交换表明双方高度重视双边合作，特别是在教育、物流等潜力领域。未来双方将扩大合作，不仅限于贸易，还希望加强相互投资，并早日召开越阿政府间委员会会议，以推动双方合作协议的落实。

会谈后，阿塞拜疆总统阿利耶夫与苏林总书记共同会见记者。图自越通社

阿利耶夫总统希望今后实现双边贸易平衡，并需要双方就具体项目交换信息，这对两国企业尤为重要。一旦双方互相提供充足信息，货物流通顺畅，贸易额必将增长。尽管地理距离遥远，但双方在各自优势领域加强合作将带来显著成果，如新能源和国防工业发展，并在联合国等多边框架开展互利合作。



阿利耶夫总统强调，这是越共中央总书记自1992年两国建交以来首次访阿，彰显越南高度重视并坚定推进同阿方在各领域的合作，体现了两国良好传统友谊和巨大的合作潜力。



苏林总书记表示，双方刚举行了非常成功的会谈，并就今后推动两国关系发展的战略方向达成一致。双方高兴地看到，始于胡志明主席1959年对阿塞拜疆进行的历史性访问的两国传统友好关系通过两国高层互访及人民的共同努力不断深化，在政治外交、能源、国防安全、经贸投资、教育培训等诸多领域取得重要成果。



基于取得的坚实成果果和广阔的合作潜力，双方一致同意通过《关于建立战略伙伴关系的联合声明》，开启越阿关系发展新阶段。这一合作框架将为加强并深化双边关系奠定坚实基础，充分发挥彼此优势，推动两国在新形势下实现快速、可持续发展。



为落实联合声明中各项内容并推动双边关系进入新发展纪元，苏林总书记表示，双方就五大措施达成高度共识，包括：加强在党、国家、国会及地方等渠道上的各级特别是高层的互访与交流；推动越南共产党与执政党 “新阿塞拜疆党”及阿方各主要政党之间的关系；有效落实已签署的高层文件与协议； 协调推进现有合作机制的执行，并研究建立新的合作机制；通过提升政府间经贸与科技委员会的效率，全面、实质性推进经贸合作，加强贸易投资促进，促进两国企业对接，重点发展能源石油合作，并研究拓展至铁路、海运、农业、加工制造等潜力领域。



双方还应通过代表团互访加强国防安全合作，开展信息交流，打击跨国犯罪、网络犯罪、毒品犯罪等领域的经验分享与合作。



双方扩大在文化、体育、旅游、教育培训、民间交流和地方合作等领域的合作范围；一致同意今后开展文化艺术活动，加强体育训练和竞赛经验交流，大力推广两国旅游，吸引更多游客。越南希望增派留学生赴阿攻读该国优势专业；阿塞拜疆则考虑成立与越南友好组织，以加强两国人民之间的交流与理解。



越南与阿塞拜疆还将就共同关心的国际和地区问题加强沟通与协调，推动解决传统与非传统安全挑战，在联合国、不结盟运动、亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）等多边框架上紧密协作并相互支持。双方强调，大力支持维护东海和平、稳定、安全，航行与飞越自由及贸易畅通；支持本着国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，以和平方式解决争端，不使用武力或威胁使用武力。



苏林总书记强调，在两国领导人和人民的坚定决心下，坚信越阿两国的战略伙伴关系将不断蓬勃发展，造福两国人民，推动地区与世界的和平、稳定、合作与繁荣。（完）