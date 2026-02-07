苏林总书记与越南驻柬埔寨大使馆干部人员和旅柬越南人会面

越通社驻金边记者报道，在对柬埔寨王国进行国事访问期间，2月6日下午，越共中央总书记苏林在金边与越南驻柬埔寨大使馆全体干部、工作人员以及旅居柬埔寨越南人代表会面。越南政府总理范明政、国会主席陈青敏及越南高级代表团成员，柬埔寨高棉越南协会（KVA）、越柬企业协会（VCBA）代表以及众多旅柬越南知识分子、留学生和侨胞参加。



越南驻柬埔寨大使阮明宇强调，苏林总书记在越共十四大后对柬埔寨进行国事访问是一项具有特殊意义的重要事件，充分体现了越南党和国家对越柬传统友好合作关系的高度重视和优先考量。



近年来，在越共中央政治局和苏林总书记的指导下，越柬关系蓬勃发展，两国国防安全合作继续是双边关系的重要支柱；双方高层互访频繁。



经济合作成为亮点。2025年，双边贸易额创历史新高，达到113.3亿美元，同比增长11.7%。诸多越南企业加大对柬埔寨的投资力度，扩大生产经营规模。双方不断加强在侨务工作和领事保护等相关问题上的协调与配合。



苏林强调，此次对老挝和柬埔寨进行国事访问具有十分特殊的重要意义，是越共十四大后越南党和国家领导人首次出访，充分体现了越南党和国家一贯政策，将老挝和柬埔寨置于最优先位置。



苏林与侨胞就国内形势，特别是越共十四大的成果进行了深入交流。大会确定了国家未来发展的愿景和方向，凝聚整个政治体系的高度共识以及人民群众的广泛支持。



越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

谈及此次访问柬埔寨的成果以及越南共产党与柬埔寨人民党（CPP）领导层会晤情况，苏林指出，越柬关系从未像当前这样相互理解、紧密相连、发展良好，并且未来将持续向更好的方向迈进。



在同柬埔寨领导人举行的会谈和会见中，越南党和国家领导人始终建议柬方继续出台有利政策，助力越裔柬埔寨人在柬合法生活、工作和学习，为越南企业在柬埔寨投资兴业创造便利条件，从而为柬埔寨国家发展事业作出贡献。另外，两党、两国领导人就今后加强关系的一系列重要方向达成高度共识，包括促进战略对接，加强在电信、金融和税收等领域的对接合作。



另外，两国将更加注重加强科技和人力资源培训的合作。苏林强调，越柬合作关系日益务实且有效发展。



值此机会，苏林向柬埔寨高棉越南协会赠送2万美元，用于开展更多意义活动。同时向处境困难的同胞赠送价总价值6000美元的200份慰问品。（完）