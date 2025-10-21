苏林总书记与芬兰总统斯图布共同见证双方合作文件的签署

据越通社特派记者报道，在越共中央总书记苏林及夫人一行对芬兰进行正式访问期间，当地时间10月21日中午，越共中央总书记苏林与芬兰总统亚历山大·斯图布（Alexander Stubb）在总统府见证了越芬双边合作文件的签署。



签署的合作文件包括：越南农业与环境部与芬兰环境部关于环境、生物多样性与气候变化领域双边合作的谅解备忘录；越南财政部与芬兰外交部关于支持和推动芬兰公共投资计划下资助项目的准备与实施工作的谅解备忘录；越南财政部与芬兰出口信贷机构之间的谅解备忘录。

芬兰于1973年1月25日与越南建立外交关系。1974年，芬兰设立驻越南河内大使馆。2005年底，越南在芬兰赫尔辛基设立大使馆。两国传统友好关系和多领域合作持续保持良好发展。在越南最困难的时期，芬兰是最早向越南提供发展援助的国家之一，实施了多项具有象征意义的项目，如“芬兰清洁水项目”、河内和海防的芬兰供水系统等。



此次苏林总书记及夫人率领的越南高级代表团正式访问芬兰，恰逢两国庆祝建交50周年（1973—2023年），标志着越芬合作关系的可持续历程，并开启面向下一个50年的新合作阶段。这是两国共同回顾过去良好合作成果、规划未来合作方向、焕发双边关系新活力的重要契机，推动传统友好与多领域合作关系迈上新台阶。（完）