据越通社特派记者报道，当地时间2月19日下午，正在美国华盛顿出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央总书记苏林与越南亲切的朋友、佛蒙特州的民主党前参议员帕特里克·莱希（Patrick Leahy）通了电话。



苏林总书记衷心感谢并高度评价帕特里克·莱希参议员数十年来为越美关系正常化、巩固与发展进程，特别是在人道主义和克服战争遗留后果领域所作出的宝贵、持久且热忱的贡献。这些贡献是增进两国人民相互了解与信任的重要基础。



苏林总书记分享道，此次出席和平委员会开幕会议也是会见美国友人的契机，从而为2026年开启积极篇章，为越美全面战略伙伴关系注入新动力。苏林总书记还介绍了越共十四大后越南在未来一段时期的重大发展方向，目标是将国家发展推向新高度，并继续深度融入国际。



在通话中，苏林总书记高度评价唐纳德·特朗普总统政府在尊重越南政治制度、独立、主权和领土完整的基础上，继续重视对越关系；同时欢迎特朗普政府继续重视东盟（ASEAN）的中心作用，加强与地区的合作，从而为和平、稳定与可持续发展作出贡献。



苏林总书记与美国前参议员帕特里克·莱希通电话。图片来源：越通社

帕特里克·莱希参议员表达了其个人对越南深厚的情感与情结，并肯定了美国国会两党对越南的支持。他强调，令他深感自豪的是，他是最早反对越南战争的美国参议员之一，他在参议院投下的首批重要选票之一就是支持结束这场战争。



帕特里克·莱希参议员肯定，在担任美国参议院临时议长及参议院拨款委员会主席期间，他曾与多位议员共同推动为越南克服战争遗留后果提供预算支持，如处理橙剂/二恶英污染、援助残疾人、寻找失踪的越南士兵信息等。这一主张一直延续至今。他对这些努力所带来的切实成果感到自豪。



帕特里克·莱希参议员强调，越美关系是建立在相互尊重和共同利益基础上的和解典范；他表示将始终愿意继续发声，支持并为促进两国合作、加强两国关系作出贡献。他透露，目前仍经常与民主党和共和党两党议员进行交流，建议议员们继续维护和发展越美关系，继承前人呕心沥血建立的遗产，造福后代子孙。（完）