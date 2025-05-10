苏林总书记与多国高级领导人举行双边会晤

*在与中共中央总书记、国家主席习近平的会晤中，苏林高度评价习近平不久前对越南进行国事访问的成果，认为此次访问是越中关系发展史上的又一重要里程碑。苏林重申，越南愿与中国一道，落实两党高层达成的共识以及越中联合声明，不断推动越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体关系朝“六个更”的方向发展。

苏林与中共中央总书记、国家主席习近平会晤。图自越通社baoquocte.vn

苏林建议双方继续以灵活形式保持高层交往，推动铁路连接等领域的务实合作，拓展新兴合作领域，将科技合作与数字化转型打造为越中关系新亮点和新增长极，建议中方积极支持越南在科技领域的人才培训。同时，他希望中方扩大越南农产品、水产品及其他商品的进口，促进贸易健康、稳定发展，妥善处理海上问题，为新时代两国关系和各自国家的发展营造有利环境。



习近平表示，中方高度重视同越南发展全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体，将其作为中国周边外交的优先方向。他强调，今后双方应加快落实高层共识和协议，增强政治互信，提升各领域合作质量和效率，夯实民意基础，推动两党两国关系深入、务实、可持续发展。



*在与古巴共产党第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔的会晤中，苏林表示，越南党、国家、政府、国会和人民永远铭记古巴在越南民族解放斗争中的深情帮助，始终重视并致力于深化越古传统友谊与全面合作关系，坚定支持古巴人民的正义革命事业。苏林感谢古巴派遣以副主席萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨（Salvador Valdés Mesa）为首的高级代表团出席越南南方解放、国家统一50周年纪念活动。他强调，双方应继续落实两国高层间的承诺和协议，加强在经济、贸易、农业、粮食安全、能源安全等领域的合作，并重申越南一贯反对对古巴的单边制裁。

苏林与古巴共产党第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔会晤。图自越通社baoquocte.vn

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔 感谢越南党和人民一直以来给予古巴的宝贵支持，尤其是在遭遇封锁与制裁的艰难时期。他表示，古越关系是由菲德尔·卡斯特罗主席与胡志明主席亲自缔造、历代领导人精心培育的典范。他承诺将指示各部委与越方密切配合，落实苏林总书记于2024年9月对古巴国事访问期间达成的成果，推进投资与贸易合作，尤其是在农业、粮食安全等领域的合作。



*在与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的会谈中，苏林表示，越南始终重视与乌兹别克斯坦的传统友谊，越共愿推动与乌各政党的关系，特别是与自由民主党的合作。他表示，越南愿成为乌兹别克斯坦与东南亚国家之间合作的桥梁，并建议乌方支持越南深化与中亚国家的关系，加强区域互联互通。



乌总统表示支持加强双边关系，建议双方于年内成功举办第八次政府间经济、贸易和科技合作委员会会议，推动石油、教育、交通运输等领域合作，开通更多直飞航线，扩大多式联运货物运输。



双方一致同意通过政党、国家、政府、议会和地方等渠道加强在各层级，特别是高层政治对话与交流，继续在多边论坛中密切协调与相互支持，为两国企业寻找投资机会创造便利，并推进文化、体育、旅游、人文等交流活动。



*当地时间5月8日，越共中央总书记苏林在俄罗斯出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典期间会见了斯洛伐克总理罗伯特·菲佐（Robert Fico）。

苏林在会上强调，越南始终重视发展与斯洛伐克的传统友谊和多方面合作关系。越南人民始终铭记并感激斯洛伐克人民在越南争取民族独立统一以及当前国家发展、国际融入进程中的宝贵支持。

罗伯特·菲佐高度评价越南在地区和国际舞台上的地位与作用，强调斯洛伐克始终将越南视为东南亚地区最重要的合作伙伴之一，愿在各领域与越南深化合作。

双方一致同意，今后将继续加强全面合作，推动各级特别是高层代表团互访，增进政治互信和相互了解；在当前复杂多变的地区与世界形势下，充分发挥互补优势，深化经贸合作；加强教育、科技、创新与学生交流合作；促进文化、旅游发展；密切配合应对地区与全球问题，在联合国、战略伙伴关系、东盟-欧盟等多边机制中互相支持。

值此机会，苏林建议斯洛伐克支持推动欧盟委员会早日解除对越南水产品出口的IUU“黄牌”警告，并呼吁欧盟尚未批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIFTA）的成员尽早完成批准程序。

罗伯特·菲佐同时希望越南考虑对斯洛伐克公民免签，以进一步便利旅游、投资和经贸合作。

*在出席俄罗斯纪念卫国战争胜利80周年庆典期间，5月8日晚，苏林还与巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）、委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬（Nikol Pashinyan）举行了双边会晤。



在各场会晤中，各国领导人对越南成功举办南方解放、国家统一50周年纪念活动表示祝贺，并强调越南是其在东南亚地区的重要伙伴。



*在与巴西总统卢拉的会晤中，苏林表示，越南高度评价并支持巴西主办金砖国家峰会及《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）。值此机会，巴西总统卢拉诚挚邀请越南派遣高级代表团出席相关会议。

苏林与巴西总统会晤。图自越通社baoquocte.vn

*在与委内瑞拉总统马杜罗的会谈中，双方重申将推动落实已签署的合作协议落地见效，深化两国友好合作关系，为两国及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

苏林总书记与委内瑞拉总统马杜罗会晤。图自越通社baoquocte.vn

*在与蒙古总统呼日勒苏赫的会晤中，两位领导人再次重申将努力实现既定合作框架，推动双边关系深入发展。



*在与亚美尼亚总理帕希尼扬的会晤中，苏林强调两国应加强高层及各级代表团互访，进一步巩固政治互信。两位领导人还就深化传统友好关系与良好合作关系及共同关心的国际和地区问题交换了意见。（完）

