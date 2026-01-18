苏林总书记、梁强主席同中共中央总书记、中国国家主席习近平就越中建交76周年互致贺电

在两国传统睦邻友好关系的坚实基础上，继承并发扬近年来两党、两国良好合作成果，在双方高层领导、政治体系和两国人民的共同决心下，越南党和国家主要领导人重申，双方对两党、两国关系在各领域实现更加美好、务实、高效的发展前景充满信心。

越南党和国家主要领导人在贺电中高度评价2025年是越中关系取得成功、具有许多重大意义，标志着两国建交75周年发展进程中各新发展步伐的一年。两党两国高层互访，各层级、各领域交流合作不断深化，助推越中全面战略合作伙伴关系、越中命运共同体迈上新台阶，在不断得到巩固的政治基础、物质基础和社会基础等进入新的发展阶段。

中方党和国家主要领导人在贺电中强调，中国和越南是社会主义友好邻邦，正在构建具有战略意义的中越命运共同体。两党、两国坚持符合各自国情的社会主义道路，携手巩固和深化睦邻友好、合作共赢、团结互助的关系，符合双方共同利益，对世界社会主义事业具有重要意义，同时也有利于推动人类进步与发展。中方党和国家主要领导人重申高度重视中越两党、两国关系，愿同越方一道推动中越关系不断取得新进展、再到新高度、拓展新内涵，为两国人民的幸福，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。



值此纪念之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀；越共中央书记处书记、外交部部长黎怀忠；



越共中央委员、政府副总理、越中双边合作指导委员会越方主席裴青山；越共中央委员、国会副主席、越中友好议员小组主席上将陈光方，分别同中方对口的导人互致贺电。