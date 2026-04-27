苏林总书记、国家主席：胡志明市必须走在前列，将各项战略决议转化为生动实践

胡志明市必须更加主动、更具远见，发挥内在力量



苏林基本赞同会议报告内容，同时高度评价胡志明市党委、政府、军队和人民作出的巨大努力，尤其是初步确保两级地方政府模式稳定运营。



关于今后的方向和任务，苏林要求胡志明市更加主动、更具胆识、更有远见地发挥内在力量，建设自主、自强、灵活适应的经济。



苏林强调，胡志明市需要主动制定应对油价波动、供应链中断、通胀压力、生产成本上涨的方案，构建安全、灵活、可持续、有战略储备的能源结构。

4月27日，越共中央总书记、国家主席苏林与胡志明市市委常委会举行工作会议。图自越通社

该市也需充分认识到，两位数增长目标与引领全国经济发展的角色是紧密相连的，不能只追求增长而忽视发展质量，不让资金、土地、项目或机遇被堵塞，继续彻底解决法律、规划、投资等方面的障碍，加快公共投资项目资金到位进度等。



苏林同意为胡志明市制定特殊都市法的建议，并要求将改革重点放在发展体制上。



迈向创新、宜居和可持续发展的大城市



苏林强调，要以新思维、远见、集成、同步和连接的理念加快规划工作，规划要以人为中心，以提高生活质量为目标，建设宜居、智慧、生态、特色的城市，保障国防安全。



苏林明确指出，要集中资源发展战略基础设施、数字基础设施和创新基础设施，将其视为新发展阶段的基础。



胡志明市需要在区域联动和重新组织南方地区发展空间方面更加主动。



必须认真评估，贯彻落实之前的各项指示，特别是关于交通拥堵、内涝、环境污染等问题，并提出足够有力的解决方案，以在本任期内取得实实在在的转变。



2026年是胡志明市荣幸地以伟大的胡志明主席名字命名的50周年，苏林建议各项纪念活动要庄重、有深度、有意义，但也要避免铺张浪费。



苏林相信，凭借活跃、创新、有情义的传统和奋发向上的精神，胡志明市党委、政府和人民将继续保持团结，推动革新，实现突破，胜利实现既定目标和任务，无愧为全国经济的龙头、地区的增长极，以及在国家新发展时期新模型、新创意汇聚地。（完）