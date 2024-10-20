苏林总书记、国家主席：统一思想和行动 打造国家发展新基础

10月20日上午，越共中央政治局、中央书记处书记以线上线下相结合方式召开贯彻落实越共十三届中央十次会议决议的全国会议。

苏林在做会议总结发言时表示，越南在建国近80年后取得了伟大成就，正在迎来把国家带入新时代——奋发图强时代，实现胡志明主席的遗愿和民族的梦想，成功建设民富、国强、社会民主、公平、文明、与五大洲强国相媲美的历史性机遇。

为了实现这一目标，越共十次会议以新的思维、新认识统一政治决心、战略突破口、方向统一和战略方案；会议就狠抓落实越共十三大决议各项目标、做好越共十四大各项筹备工作等的多项重要工作达成了一致。

苏林指出，把党的决议精神传递到每一个基层、每一个党员，让决议精神走近群众生活等的要求十分紧迫，需要全党全国人民、全军上下一心，众志成城、齐心协力，最大限度地发挥优势，调动一切资源，把政策和战略落到实处。会议就统一整个政治体系的认识和行动进行了深入讨论并达成一致。

苏林指出，全党要上下统一认识和决心，贯彻落实越共十三大决议，完成既定目标任务。

各级党委、党组织、党员特别是领导干部要发挥模范带头作用。各党委和基层组织要抓紧核查各级党代表大会决议确定的2020年至2025年任期目标任务，特别是经济文化发展、社会发展、环境建设、社会主义人文建设等方面的目标，并以最高的质量完成目标任务。政府和各部门、地方负责人要下定决心、加快完成中央确定的2025年经济社会发展任务，特别是GDP指标。

苏林要求，消除瓶颈和障碍，加速推进行政审批制度改革、拓展发展空间，以人民和企业为中心，全心全意为促进经济社会发展、保障国防安全、不断改善人民生活等作出贡献。有效地整合内部资源和外部资源，加大分级放权力度，满足发展的需要。

关于越共十四大各项筹备工作，苏林强调，要重点抓好各级党代会文件和越共十四大文件的草拟工作，保证质量。

各级党委为越共十四大文件进行深入讨论并提出意见。各级党代会全力做好候选人预备人选酝酿推荐工作，注重人才培养工作。

苏林相信在会议结束后，凭借新思想新见解和决心，在统一思想和行动的基础上，越南将能调动人力物力，继续为国家未来的突破性发展奠定新的基础。（完）