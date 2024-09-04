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苏林总书记、国家主席：“好参谋、好助手”运动有利于提升公共服务道德
受表彰的150名代表是敢当、敢想、敢做、敢创新、工作效率和工作质量良好的优秀敬业典范。
苏林指出，越共十三大决议明确了到2030年成为工业化现代化中等偏上收入发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的既定目标；同时强调，这是整个民族的愿望，贯彻落实胡志明主席的教诲：“全党、全民团结起来，致力建设一个和平、统一、独立、民主、繁荣的越南，为世界革命事业作出应有的贡献”。
苏林总书记、国家主席要求最大限度地发挥内部资源、用好外部资源，其中人力资源是最重要的内在资源；需要建设一支能力过硬、信誉良好、专业化能力强、纪律过硬、社会公德过硬，全心全意为祖国和人民服务，把党、国家、民族和人民的利益放在第一位的公职人员队伍。
苏林希望公职人员从宏观政策参谋到具体的行政工作的日常工作中，要认真倾听人民心声，全心全意地紧密联系群众，切实解决人民群众的实际问题。
苏林指出，在以数字化转型、绿色转型和知识经济为基础的全球化和第四次工业革命的背景下，公职人员要开拓进取、勇于创新；培养创新思维和开拓视野；保持终身学习精神，不断更新知识和技能，适应新形势的要求。
苏林建议越南工会和全国各级工会要继续在公职人员中广泛开展爱国竞赛运动、践行胡志明思想和作风，高度重视典型培树工作。
苏林表示，党和国家将继续完善相关体制机制，推进工资制度改革，为公职人员工作、奉献创造便利环境，希望越来越多的公职人员成为“好参谋、好助手”。（完）