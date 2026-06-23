苏林总书记、国家主席：大幅削减行政审批事项 破解体制机制障碍和瓶颈

会议就指委会工作细则、关于党的主张、方向的重大机制、政策和解决方案体制化的专题报告，关于2026年核查、修改、颁布、废除法律规定以削减、简化行政审批事项和不合理准入限制的现状与解决方案的报告，“研究、建议修改《刑事诉讼法》以满足新时期司法改革要求”方案等四大内容提出意见。



关于指委会工作细则，会议基本同意工作规章草案、指导委员会成员任务分工决定草案和2026年工作计划草案，其中确定了5项核心任务和17项具体任务，在2026年剩余月份中部署实施。



关于根据中央政治局第79-NQ/TW号决议将国有经济发展主张、方向的重大机制、政策和解决方案体制化的专题报告，指导委员会要求继续深入贯彻并统一对国有经济的新认识。据此，国有经济必须是一个统一的整体，包括国家财政预算、公共资产、土地、资源、基础设施结构、国家储备、国有企业、国有信贷机构、国家在企业及公立事业单位中的资金。以国家资源使用效率为完善体制过程的中心，重点破解国家战略资源的瓶颈，在国有企业治理方面创造突破。



关于将党有关外资经济发展主张、方向的重大机制、政策和解决方案体制化的专题报告，指委会要求充分、及时地将党的主张体制化，重点是建设特殊、优越、有竞争力的投资优惠和支持机制。完善越南企业购买技术、接收外资企业技术转让的支持政策。 建立并运行国家投资单一窗口。建立战略投资者遴选、管理和监督机制。



与会代表合影。图自越通社

关于将党有关大城市空气污染处理主张、方向的重大机制、政策和解决方案体制化的报告，指委会要求从控制单个排放源的思维强力转向按目标管理的环境空气质量治理；发展同步、现代化的环境数据系统；建立跟踪、评估、预警污染风险的机制；明确各行业、各地方、各排放源的责任。



关于2026年核查、修改、颁布、废除法律规定以削减、简化行政审批事项和不合理准入限制的现状与解决方案的报告，指委会强调，行政审批制度改革是体制改革的重要组成部分，有助于正确界定国家与人民、企业在建设性、服务型行政中的关系。指委会建议各部门、部级机关必须将削减、简化行政手续和简化行政审批事项和不合理准入限制视为经常性、连续性的任务，从事前管理思维转向基于风险管理的事后检查，严格控制新行政手续和准入限制的颁布。



关于“研究、建议修改《刑事诉讼法》以满足新时期司法改革要求”的方案，指委会基本同意提案文件中的重大方向。《刑事诉讼法》的修改必须确保该法典真正成为基础性法典之一，在司法法律体系中占据中心地位；明确体现保护公理、保护人权和公民权、控制国家权力、加强问责制和确保法治精神的要求。



指委会建议各成员在职责范围内优先领导、指导落实2026年工作计划中的完善法律制度和促进执法任务；眼前重点做好准备工作，确保从现在到2026年底各次会议上的法律、决议草案达到最高质量。



关于组织实施，从现在到2026年底，苏林要求集中力量，尽早完善并有效运行指导委员会的工作机制和各机构之间的协调机制；精心准备各项法律、决议、重大提案以提请国会审议，克服指导性文件出台滞后、积压的状况；必须在削减行政审批流程、破解体制瓶颈、完善重点领域法律制度等方面创造可衡量的转变。（完）