苏林总书记、国家主席：全面推进政治体系数据清理、标准化和互联互通



苏林在总结发言中评价称，数字化转型为保障政治体制和三级政府新组织模式的顺畅运行作出了重要贡献；许多有效的模式和做法在实践中发挥了积极作用。然而，在取得成果的同时，仍存在一些需要亟待解决的问题。



苏林总书记认为，当前最大的问题已不再是认识或主张，因为主张已明确、体制基本完善、资源已得到优先配置。最薄弱的环节是各机关、单位，尤其是主要负责人的组织实施能力和责任担当。实践证明，凡是一把手直接指挥、检查和负责的地方，就能取得良好成效；反之，数字化转型就会缓慢且缺乏实质性。



关于今后的任务，苏林要求集中彻底处理逾期任务和已确定的瓶颈问题；大力推进数据和共享平台的发展。必须将数据确定为国家重要的基础资源和战略资源，按照"正确、充分、干净、鲜活、统一、共享"的原则进行创建、管理、连接、共享和有效开发，为民众、企业和经济创造切实价值。



他要求在整个政治系统范围内全面核查、清理、标准化数据，实现互联互通和开发利用；完成各专业数据库建设，与国家数据中心对接，终结数据分散、不兼容的状况。同时，优先发展数字基础设施、共享平台和应用系统，确保从中央到乡级同步、顺畅运行。最终目标是实现实质性、便利性的在线公共服务，为民众和企业节省时间和成本。



会议现场。图自越通社

关于人工智能的发展和应用，苏林强调需要主动但不可掉以轻心；视其为提升工作效率的辅助工具，不能替代人的责任和决策权。应用必须得到严格管控，确保国家安全和数据安全。



他同时要求切实保障网络安全、信息安全和保护国家数据；完成对各数据系统信息安全的分类和等级确定；严格账户管理和访问权限划分；杜绝国家、民众和企业数据泄露、买卖或非法利用的情况发生。



各部委需要完善标准、规范、监督机制、预警和应急响应机制；加强对关键系统的网络安全检查、评估和演练。



苏林强调，任务只有在其产品能够运行、有可验证的数据、有实际使用者并带来明显成效时，才算完成。所有任务必须按照"6个明确"原则开展，其中决定成功的要素是执行纪律、敢想敢干敢负责的精神以及一把手的表率作用。（完）