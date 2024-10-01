苏林总书记、国家主席造访蒙古国以胡志明主席名字命名的学校

据越通社特派记者发回报道，10月1日上午，正在访问蒙古国的越共中央总书记、国家主席苏林一行造访了设在首都乌兰巴托的14号学校-胡志明学校。

苏林总书记、国家主席一行向学校里的胡志明主席塑像献花，参观校史馆并在留言簿上留言。

在友好和温馨的气氛中，身穿蒙古国和越南传统服饰的胡志明学校学生们已表演富有蒙古文化特色的文艺节目和有关胡志明的歌曲。

胡志明学校校长贡加亚夫（Gungaajav）已向苏林一行介绍了该校情况。目前学校学生约6000名，教师和工作人员238名。弘扬胡志明主席伟大事业是该校的典型活动。学生们有机会了解、学习有关越南人民文化和风俗习惯。值此苏林造访该校之际，学校已正式发起题为“了解越南国度”画画、摄影、诗文写作比赛。贡加亚夫校长对越南人民已向该校提供的帮助，改善学生们学习环境表示感谢。

苏林在发表讲话时强调，胡志明主席是越南人民爱戴的领袖。胡志明已为越南人民的民族解放事业奉献一生，为世界各民族争取民族独立、民主和社会进步的斗争做出贡献。胡志明主席于1955年访问蒙古国，是越南首位访问蒙古国的领导人，同蒙古国领导为两国友好关系打下坚实基础，为越蒙两国民族开启发展和团结的时期。

苏林对14号学校-胡志明学校成为国家重点学校、代表蒙古国现代、先进普通教育，为蒙古国培训多为领导和人才的学校感到高兴。特别，该校还成为越蒙良好传统友好关系的象征。

苏林代表越南党、国家和人民向学校师生在“育人”事业中取得的出色成绩表示祝贺和给予表扬，为深化两国人民之间的互相了解和越蒙全面伙伴关系做出重要贡献。

苏林希望学生们继续践行好胡伯伯5条教导，努力学习奋进，成为好学生、好孩子，不愧为美丽国家的主人翁，为建设日益富强的蒙古国，为越蒙传统友好关系向好发展做出贡献。

值此之际，苏林已向学校赠送越南党、国家的5万美元，支持学校装备新教学设备，为2024-2025年做准备。河内市政府和人民也向学校移交河内国家大学向该校提供的奖学金。

14号学校成立于1949年，是为蒙古国培训人才的摇篮之一。值此胡志明主席诞辰90周年之际，蒙古国领导已批准该校以胡志明主席名字命名。2009年，胡志明主席塑像在学校境内兴建，2017年学校校使馆落成。该校还成立越南语俱乐部，吸引许多学生参加。学校里所有学生都对胡志明主席拥有一定的了解并会唱有关越南的歌曲。（完）