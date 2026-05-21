苏林总书记、国家主席致信祝贺防灾减灾传统日80周年

苏林在信中强调，越南是一个长期遭受自然灾害严重影响的国家。然而，在漫长的民族建国卫国进程中，这些严峻挑战锤炼了越南民族坚强不屈的意志、团结精神以及仁爱传统。



苏林指出，自胡志明主席签署第70/SL号法令成立中央护堤委员会以来，80年间，越南防灾减灾工作不断巩固完善，为保护人民生命财产安全和社会安宁作出了重要贡献。在党的领导和国家管理下，各级各部门、武装力量、干部队伍、专家及全国人民始终主动开展灾害预防、应急响应、搜救和灾后恢复重建工作，不畏艰险、勇于担当。



征王初中学校（太原省潘廷逢坊）已准备好笔记本和笔，发放给因房屋被淹而缺少学习用品的学生（2025年10月）。图自越通社



苏林高度评价参与防灾减灾工作的各支力量和个人所作出的贡献，并强调，党、国家和人民始终珍视并铭记他们的努力与牺牲。



面对气候变化、极端天气和自然灾害日益复杂严峻的新形势，苏林呼吁各级党委、政府、地方和全社会继续弘扬团结传统，提高责任意识，创新思维方式，加强风险治理能力建设；推动科技应用；巩固民防体系；提升预测预警能力；主动做好灾害预防和高效应对工作。



苏林表示，相信在80年光荣传统基础上，凭借民族团结精神和迎难而上的意志，越南防灾减灾工作将不断取得新成效，为减少灾害损失、提升社区抗风险能力、维护社会稳定以及牢固建设和捍卫越南社会主义祖国作出积极贡献。



值此之际，苏林向全国同胞、战士以及防灾减灾工作人员致以健康平安的祝愿，并希望各支力量继续发扬责任精神，始终心系人民，圆满完成党和国家交付的各项任务。（完）