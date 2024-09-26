新闻 苏林总书记、国家主席开始对古巴进行国事访问 26/09/2024 越通社特派记者报道，当地时间9月25日下午（河内时间9月26日上午），在出席联合国未来峰会、第79届联合国大会和在美国开展各项活动之行结束后，越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人和越南高级代表团离开纽约，开始应古巴共产党中央委员会第一书记、国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯和夫人的邀请对古巴进行国事访问。 陪同苏林总书记、国家主席访问古巴的有：越共中央政治局委员、中央书记处书记、政府常务副总理阮和平；越共中央政治局委员、国防部长潘文江；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光；越共中央书记处书记、中央办公厅主任阮维玉；越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠；越共中央委员、政府副总理兼外交部长裴青山；越共中央委员、国会副主席阮德海；多名部长、省委书记；总书记助理；越南驻古巴大使等。苏林总书记、国家主席此次对古巴进行的国事访问是具有历史性意义的重要时刻，是相隔半个地球的两个民族65年的特殊兄弟情谊的铁证。这种特殊友谊是两党、两国和两国人民的宝贵财富，一直获得双方高度重视。（完）