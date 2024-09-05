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苏林总书记、国家主席就2024-2025学年度新学期开学典礼向教育部门致信
胡伯伯在越南民主共和国开学第一天写给学生的一封信中写道：“越南江山能否变得美丽、越南民族能否与五洲强国媲美，其大大归功于你们的刻苦学习”。已故阮富仲总书记、国家主席于2018年11月3日会见优秀学生代表时曾经强调，“人才为国之元气，人才强则国家强，人才衰则国家衰”。
党和国家始终把振兴教育培训作为头等国策，实行了优先发展教育培训的政策。 2023-2024学年度，贯彻落实越共中央委员会于2013年11月4日签发的关于全面、根本性地革新教育培训工作10年后，越南教育事业取得了长足发展，成果丰硕，为提高民众知识、开发人力资源和培养人才做出了重要贡献，为国家经济社会发展和融入国际社会进程作出了重要贡献。
苏林表党和国家领导人，热烈赞赏全国师生的奋斗精神，整个教育部门的努力和成果，以及家长们的陪伴和支持。
苏林在信中表示，2024-2025年学年度是落实越共中央政治局第91-KL/TW号结论以及实施从小学一年级到高中三年级的新普通教育计划的第一个学年。他希望教育部门重点落实好新学年主题，即“创新、提质、团结、自律”。教育培训要继续以人的全面发展和人的幸福为目标，最大限度地发挥人的因素，以人为中心、主体、发展资源和目标，为实现富民、强国、民主、公平、文明的目标奠定基础。
苏林相信全国学生努力学习、掌握知识，提炼核心能力，为建设更加繁荣幸福的国家树立远大理想。
苏林希望教师、教育工作者爱岗敬业，恪尽职守，克服一切困难，为教育事业作出更多贡献。
苏林希望家长们为了孩子的未来，更好地配合学校的教育工作，在教育工作中建立学校—家庭—社会的紧密联系。
苏林建议中央各部门、各部委更加重视教育事业，及时出台正确务实的决策，为师生们营造健康舒适的学习环境，使其能提升创新能力，成功实施国家教育革新事业。（完）