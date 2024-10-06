苏林总书记、国家主席向法国蒙特勒伊市胡伯伯雕像敬献鲜花

越通社特派记者报道，法国当地时间10月6日上午，越共中央总书记、越南国家主席苏林率领越南高级代表团前来位于法国蒙特勒伊市蒙特勒公园的胡志明雕像敬献鲜花。

在此，苏林总书记、国家主席表示，胡志明主席生前精心培育越法两国人民之间的友谊，他老人家是法国共产党的创始人之一。苏林总书记、国家主席强调，越南与法国在历史、政治、经济、文化、建筑、人员等各个方面都具有特殊的关系，并有许多坎坷和突破。

苏林总书记、国家主席表示，胡志明主席对法国的依恋以及他老人家所选择的革命和民族解放道路是越法两国、两国人民关系的最鲜明体现。

苏林总书记、国家主席申明，越南始终将法国视为越南在欧洲地区的重要合作伙伴，并选择法国作为以越共中央总书记、越南国家主席身份首次访问欧洲的国家，这体现了越南党和国家进一步加强与法国的多方面合作的坚定决心。

蒙特勒伊市市长帕特里斯·贝萨克代表蒙特勒伊市政府发言表示，苏林总书记、国家主席一行的莅临是越南人民与法国人民、特别是越南人民与蒙特勒伊市人民之间的密切友谊的有力体现。

苏林总书记、国家主席和越南高级代表团在蒙特勒公园植纪念树后，参观了胡志明空间。

苏林总书记、国家主席祝愿越法战略伙伴关系不断发展，造福两国人民，为促进地区和世界的和平、合作与发展做出贡献。

“胡志明空间”位于蒙特勒伊市（巴黎郊区）蒙特勒公园中心的活历史博物馆。这个空间保存着胡志明主席在法国期间的生活和活动的珍贵图像和文物。此外，空间内还陈列有许多介绍胡志明主席背景和事业的文件、书籍、报纸和图片。蒙特勒伊市政府认为这个空间是该市的文化遗产之一。（完）