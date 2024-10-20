苏林总书记、国家主席传给第45 届东盟议会联盟大会的信息

越通社特派记者报道，10月19日上午，在老挝首都万象举行的主题为“议会在加强互联互通和全面发展中的作用”的第45 届东盟议会联盟大会（AIPA-45）正式开幕。东盟议会联盟成员国、观察员国和AIPA发展伙伴议会代表团一同出席大会。越共中央总书记、越南国家主席苏林代表越南党、国家和人民向第45 届东盟议会联盟大会传达了信息。

越南通讯社谨向读者介绍苏林总书记、国家主席的信息全文如下：

尊敬的老挝人民民主共和国国会主席、第 45 届东盟议会联盟大会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）先生。

我谨代表越南党、国家和人民，向出席在美丽祥和的占婆花之地举行的第45届东盟议会联盟大会主席先生、各成员国代表团团长和各位代表致以最热烈的问候。

近50年来，东盟议会联盟大会作为立法和监督机构，在建设团结一致、致力于和平合作、繁荣发展的东盟共同体进程中做出了诸多贡献，造福各国人民。一个进步的共同体将有助于为各成员国提供良好的发展环境，提升东盟的国际地位，肯定东盟在地区互联互通中的核心作用，特别是在当前地区和世界形势快速和复杂变化的背景下。

当前，东盟正进入共同体建设进程的重要时刻，基本完成《2025年东盟共同体愿景》，并向《2045年东盟共同体愿景》过渡。现在是我们实施强有力的转型步骤来打造一个充满活力、自强、创新、以人为本的东盟的时候了。在此过程中，东盟议会联盟大会作为人民与政府之间的桥梁发挥着非常重要的作用；促进法律协调；消除制度障碍，创造良好的营商投资环境；建立基于规则的区域秩序；发挥每个成员的实力，共同保持团结一致；加强东盟内部联系和经济交往，争取外部资源，利用4.0技术革命带来的发展红利；增强竞争力，有效应对非传统安全挑战，实现东南亚地区可持续全面发展。

因此，我高度赞赏本届大会的主题是“议会在加强东盟互联互通和全面发展中的作用”。我认为，有必要继续加强东盟议会联盟大会与东盟的联系和互补，其中东盟合作是推动各国议会间合作的重要基础，而东盟议会联盟大会合作则是动力，并为东盟成员国之间以及与东盟伙伴之间的国家/政府外交创造便利框架。

越南国会一直并将本着主动、积极、负责任的精神参与东盟议会联盟大会的各项活动，为建设团结、强大、繁荣的东盟共同体作出贡献。

我相信在第45届东盟议会联盟大会主席先生的主持下，在与会代表的密切配合下，在东道国国会的精心筹备下，第45届东盟议会联盟大会一定会取得圆满成功。

再次向您致以最美好的祝愿和诚挚的问候！”

（完）