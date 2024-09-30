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苏林总书记、国家主席会见蒙古国总理、执政党人民党主席
两国领导人同意通过多种灵活形式保持高层和各级代表团互访，继续增进政治互信；推动务实互利合作；进一步发挥越蒙政府间委员会机制作用；积极组织和动员企业参与各国贸易促进和贸易联系项目；促进两国人文、教育等领域的交流；推动劳务、科技、信息通信等领域深化合作。
苏林总书记、国家主席高度评价蒙古国政府和人民近年来取得的成就；肯定越南重视与蒙古国合作关系的一贯政策，愿推动两国关系日益实质性、有效和长期发展，符合两国利益、潜力和合作需要。苏林总书记、国家主席高度评价越南共产党和蒙古国人民党签署新的合作备忘录，为今后推动双边关系奠定基础。
值此之际，苏林总书记、国家主席代表越南政府和人民感谢蒙古政府和人民为最近越南北方人民克服越南今年第三号台风（国际名：热带风暴“摩羯”- Yagi）造成的损失提供20万美元援助。
蒙古国总理奥云额尔登欢迎苏林总书记、国家主席及越南党和国家高级代表团对蒙古国进行国事访问；赞赏此访对两国关系发展的意义和重要性；祝贺越南经济社会发展取得的成就、在地区和世界上的日益重要的地位和作用；重申加强与越南全面广泛合作是蒙古国地区外交政策的首要任务。
蒙古国总理奥云额尔登表示愿进一步加强和拓展与越南在政治、国防、安全、经贸、教育、科技、交通、物流、文化、体育、旅游、人文交流，以及在多变论坛和机制等领域的合作，使其与越蒙全面伙伴关系相称。（完）