苏林总书记、国家主席会见加拿大和比利时总理

越通社特派记者报道，出席在法国巴黎举行的第十九届法语国家首脑会议期间，10月5日，苏林总书记、国家主席会见了加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 和比利时首相亚历山大·德克罗（Alexander De Croo）。



*苏林在会见加拿大总理特鲁多时重申，越南高度重视与加拿大的全面伙伴关系；越南愿与加拿大在互惠互利、互相信任的基础上继续深化各领域的关系，为维护地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献；感谢加拿大为越南提供56万加元（41.5万美元），支持越南开展第三号台风“摩羯”灾后重建。



苏林表示，越南将继续与加拿大和七国集团成员国一道，为绿色增长和可持续发展等七国集团合作内容作出贡献。



为推动两国全面伙伴关系，苏林建议双方加强高层代表团和各级代表团互访；提高现有双边对话机制的运作效率；用好《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的优惠政策，推动经贸投资合作日益充实有效；加强应对气候变化合作；在联合国和法语国家国际组织等多边论坛上积极协调和相互支持。



特鲁多总理重申，加拿大重视与越南的关系，将继续推动两国在政治外交、经济贸易、国防、教育培训和人文交流等优先领域的全面伙伴关系；继续支持越南参与联合国维和行动（PKO）。



苏林建议特鲁多总理和加拿大政府继续为越南侨胞在加拿大生活和工作创造便利条件。特鲁多总理强调旅加越南留学生群体在两国关系发展中的作用。值此机会，苏林邀请加拿大总理特鲁多在合适时候访问越南。特鲁多愉快地接受邀请。



*苏林在会见比利时首相亚历山大·德克罗时强调，越南始终重视与欧盟和法语国家共同体重要成员比利时的传统友好合作关系。

苏林总书记、国家主席高度评价比利时议会通过支持越南橙剂受害者的决议；建议比利时早日完成《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）批准程序，支持欧盟委员会尽快取消对越南水产品的IUU“黄牌”警告；加强可再生能源、物流服务、高新技术、人工智能、绿色发展、教育培训、文化交流等领域的发展合作；协调配合，有效利用《越南-欧盟自由贸易协定》（EVIPA）。



比利时首相赞同苏林关于两国加强应对气候变化合作的建议。



为进一步深化越比关系，两国领导人一致同意加强各级别特别是高层代表团互访。比利时首相在合适时候尽早对越南进行正式访问。双方承诺继续在多边论坛和国际组织中密切协调和相互支持，为维护地区和世界的和平、安全、合作与发展作出贡献。



加拿大和比利时两国总理与苏林深入讨论了共同关心的地区和国际问题，包括确保边境地区和海洋的和平、稳定、安全和航行与飞越自由，包括东海；支持在尊重国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上，以和平方式解决争端。（完）