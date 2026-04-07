苏林同志当选越南社会主义共和国主席

4月7日上午，在第十六届国会第一次会议上，第十六届国会代表、越共中央总书记苏林全票当选2026-2031年任期越南社会主义共和国主席。

国会通过电子表决系统，对选举2026-2031年任期越南社会主义共和国主席的决议草案进行表决。

表决结果显示，全部495名参会代表投赞成票；国会正式通过了关于选举越共中央总书记苏林为2026-2031年任期越南社会主义共和国主席的决议。

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

随后，越南社会主义共和国主席苏林正式宣誓就职。​

越南国家主席苏林在神圣的金星红旗下，在国会及全国选民和同胞面前宣誓绝对忠诚于祖国、人民、越南社会主义共和国宪法；努力完成党、国家和人民赋予的任务。

苏林同志出生于1957年7月10日，籍贯兴安省义柱乡，安全科学教授、法律学博士。现任越南共产党中央委员会总书记。

苏林同志是越共第十一届、十二届、十三届、十四届中央委员；第十二届、十三届、十四届中央政治局委员；越共第十三届、十四届中央委员会总书记；曾任越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席（2024 年）；中央军委书记（2024年8月起）；越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任；第十四届、十五届、十六届国会代表。（完）